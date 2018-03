Dragnea: Municipiul Focşani va avea un spital nou; cel existent nu îndeplineşte condiţiile minimale

15:50

Federaţia Mecanicilor de Locomotivă (FML) va picheta, în zilele de 5, 12 şi 19 aprilie, Ministerul Transporturilor, iar pe 23 aprilie va fi organizat un marş către Guvern, reprezentanţii Federaţiei fiind nemulţumiţi, printre altele, de situaţia CFR Marfă dar şi de situaţia a circa 7.500 de angajaţi, care se confruntă cu riscul de a nu îşi primi salariile în perioada Sărbătorilor de Paşte."În cazul în care nu se găsesc soluţii, noi am întreprins şi vom trece la o serie de măsuri şi acţiuni sindicale, printre care vreau să anunţ că în datele de 5, 12 şi 19 aprilie vom picheta Ministerul Transporturilor, iar în data de 23 aprilie, de Ziua Feroviarului, am stabilit, cu marea majoritate a colegilor din sistemul feroviar, să facem un miting în faţa Ministerului Transporturilor, urmat de un marş până în Piaţa Victoriei, unde vom depune un memoriu şi la Guvernul României şi vom acţiona aproximativ 2 ore în faţa Guvernului României. Eu sper, în al 12-lea ceas, că decidenţii vor interveni şi vor rezolva problema creată de cele două entităţi ale statului, CFR S.A şi CFR Marfă", a declarat preşedintele FML, Iulică Măntescu.De asemenea, acesta a mai spus că de joi, 22 martie, toate conturile CFR Marfă au fost blocate prin executori juridici, din cauza restanţelor neplătite de către gestionarul de Infrastructură, CFR S.A."Corelat cu aspectul că în ultima perioadă domnul ministru Şova (Lucian Şova, ministrul Transporturilor, n.r.) a ieşit cu declaraţii iresponsabile, consider că este un boicot la adresa lui CFR Marfă iar boicotul va duce în final la dizolvarea societăţii. De ce? Pentru că eu, în zilele acestea, îmi pun un mare semn de întrebare: de ce tocmai în perioada în care au loc dintre cele mai importante licitaţii de transport, iar aici aş enumera transportul de cărbune, transportul de sare, oare este o simplă coincidenţă cu ce se întâmplă? Pentru că aceste datorii, acumulate, sunt de aproape 10 ani, ele nu s-au plătit din lipsă de lichidităţi, nu au fost plătite pentru că şi CFR Marfă are de recuperat aproape 600 de milioane de la diferite societăţi ale statului român, iar aici aş enumera CET Arad, CET Govora, sunt sume importante, 600 de milioane de lei sunt bani cu care CFR Marfă va fi achitat întreaga datorie, datorie curentă către CFR S.A şi nu cred că ar fi ajuns astăzi să vorbim de o datorie de 835 de milioane de lei", a mai spus preşedintele FML.Pe de altă parte, Măntescu a mai tras un semnal de alarmă privind situaţia a 7.500 de persoane, salariaţii CFR Marfă, care riscă să nu îşi primească salariile de Paşti, acesta făcând apel la autorităţile statului să se găsească soluţiile cele mai bune."Eu consider că, prin demersurile pe care le-am făcut în ultimele două săptămâni, la toate instituţiile statului, Guvernul României, Preşedinţie, Parlament, Camera Deputaţilor, Senatul României, ar fi trebuit să se intervină şi să nu se ajungă ca în pragul şi înainte cu câteva zile de Paşti, să fim puşi în situaţia ca salariaţii de la CFR Marfă, cei 7.500 de muncitori, să nu poată să îşi ia salariile. Considerăm că dacă nu se intervine urgent, Guvernul României stă pe o bombă socială şi oricând se pot declanşa acţiuni necontrolate din partea acestor salariaţi, care aşteaptă cu sufletul la gură cei 1.200-1.800 de lei, pentru că nu au alte venituri. Lucrează, marea majoritate, pe salariul minim pe economie şi de aceea trebuie intervenit urgent", a mai spus Măntescu.Ministrul Transporturilor, Lucian Şova, a afirmat, la începutul acestei săptămâni, că CFR Marfă a acumulat o datorie netolerat de mare la CFR Infrastructură, de peste 100 de milioane de euro, iar dacă CFR Infrastructură ar folosi toţi banii pe care îi are de primit de la această companie am avea sute de kilometri de pe care restricţiile ar fi ridicate. AGERPRES/(AS - autor: Cătălin Trandafir, editor: Andreea Marinescu, editor online: Irina Giurgiu)