Alt caz Alibec? Probleme pentru cel mai important jucător al FCSB-ului » Nicolae Dică are emoții

Gigi Becali a vorbit despre posibila ofertă a lui Constantin Budescu de la Slavia Praga. Patronul FCSB a subliniat că orice club care va oferi 3 milioane de euro în schimbul fotbalistului, îl va și transfera. De asemenea, Becali a anunțat că în acest moment nu are oferte pentru Dennis Man, chiar dacă în vară au fost anumite discuții cu AS Roma."Budescu are o clauză de 3 milioane, cine plătește clauza, îl ia. Nu știu dacă merge la Slavia. ...