Un marinar britanic a murit în timpul unei curse de yahting. Anunțul organizatorilor: ”Considerăm că John este definitiv pierdut”

Per Johansson a revenit la București și a promis minuni în Liga Campionilor: "Voi da tot ce e mai bun!". Suedezul Per Johansson, noul antrenor al „tigroaicelor" de la CSM București, a ajuns în capitală, pentru a prelua echipa rămasă fără tehnician după îndepărtarea danezei Helle Thomsen. "Sunt foarte fericit că m-am întors. Abia aştept […]