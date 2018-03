Cazul Skripal: Vechile relaţii cu Rusia cântăresc greu în stabilirea poziţiei Bulgariei

18:20

Rectorul Universităţii de Vest Timişoara (UVT), prof. Marilen Pirtea, a atras atenţia, joi, municipalităţii timişorene, care este proprietara clădirii istorice în care îşi desfăşoară activitatea Facultatea de Muzică şi unde s-au prăbuşit de la sfârşitul săptămânii trecute mai multe bucăţi de tencuială şi un grilaj metalic, în preajma studenţilor."UVT are contract de comodat cu primăria, pe acea clădire, în cadrul căruia se punctează specific faptul că primăria trebuie să asigure cheltuielile de reparaţii, întreţinere, amenajări, zugrăveli în acel spaţiu. UVT nu poate investi banul public al nostru în acea clădire, pentru că Curtea de Conturi nu ne permite acest lucru", a declarat joi, într-o conferinţă de presă, Marilen Pirtea.Până acum, spune rectorul, municipalitatea a început un demers de reparare a acoperişului, iar din 2015-2016 există o corespondenţă specială între UVT şi primărie pe tema semnalării gradului de degradare a acestei clădiri."Nu neapărat primarul trebuia să se ocupe de această problemă, ci aceia din primărie care se ocupă de aceste lucruri şi care au fost semnalaţi din 2015-2016 şi acum despre această situaţie a clădirii. Primăria trebuie să facă ceva în acest sens", a adăugat rectorul UVT.Potrivit acestuia, primăria poate depune proiect pe fonduri europene pentru amenajări de astfel de clădiri, în timp ce UVT nu poate face acest lucru, întrucât nu este proprietara clădirii.După topirea zăpezii de la finele săptămânii trecute, într-una din curţile interioare ale Facultăţii de Muzică au început să se dezlipească bucăţi de tencuială, iar un grilaj metalic a cedat şi a căzut la mai puţin de un metru de un grup de studenţi. Miercuri, o bucată de tencuială i-a căzut în cap unui cadru didactic, care a scăpat cu câteva zgârieturi, pentru care a mers la medic.Primarul Nicolae Robu a fost informat despre această situaţie şi a transmis ordinul serviciului care se ocupă de întreţinerea clădirilor din subordine, dar nimeni din cadrul primăriei nu a ajuns la facultate, până joi."Astăzi am trimis eu câţiva muncitori ca să îndepărteze de pe acoperiş şi de pe pereţii interiori tencuiala care se mai putea desprinde, pentru a nu mai fi în pericol studenţii şi cadrele didactice. De asemenea, au fost blocate porţile care au ieşire spre acea curte, până la rezolvarea situaţiei", a subliniat Marilen Pirtea.Clădirea în care funcţionează Facultatea de Muzică a fost construită de austrieci în urmă cu trei veacuri (1731-1734), după eliberarea de sub ocupaţia otomană şi păstrează pe faţada principală o inscripţie pe o placă de marmură pe care este inscripţionat un text în limba turcă şi care face referire la faptul că ''Această baie a fost ridicată în vremurile de groază, sub Ibrahim Ehan''.Pe o altă parte a faţadei clădirii, în care a funcţionat Generalatul, este amintită trecerea prin oraş a tânărului Mihail Eminescu (în 1867 şi 1868), când avea 16 ani şi era sufleur în trupa de teatru a lui Pascaly, căutându-şi fratele Nicolae. AGERPRES / (A - autor: Otilia Halunga, editor: Karina Olteanu, editor online: Ada Vîlceanu)