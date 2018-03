Alexandru Mățan, analizat de Adrian Boingiu: ”L-am văzut înjurând, dar nu pot spune că m-a înjurat pe mine”

21:10

România riscă o criză economică similară celei din 2008, dacă nu corectează politica fiscală, sunt de părere oficialii Băncii Naționale a României, dar și unii parlamentari. „Am încercat să vedem dacă România se află în situația din 2007-2008. Este o ipoteză pe care am mai lansat-o și am vrut să am și părerea onestă și transparentă […] Post-ul România riscă o criză economică similară celei din 2008, dacă nu corectează politica fiscală, atenționează specialiștii apare prima dată în Libertatea.ro.