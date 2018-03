Alertă în România! Salam, depistat cu virusul pestei porcine africane

12:00

Mircea N. Stoian a scris un text pe blog despre crima din Brașov. Cazul a fost cel mai mediatizat în ultimele zile la noi în țară. Florin Mircea Buliga și-a ucis soția și copiii, el reușind să ascundă foarte bine problemele cu alcoolul și intențiile lui criminale. Mircea N. Stoian a vorbit despre acest lucru […] The post Ce nu se spune despre tripla crimă din Brașov! Mircea N. Stoian a dezvăluit totul appeared first on Cancan.ro.