Ministrul român al Turismului şi premierul Republicii Moldova, discuţii despre întărirea relaţiilor bilaterale în domeniu

20:30

Campioana mondială Loredana Toma, care a câştigat trei medalii de aur şi la Campionatele Europene de la Izvorani, a declarat, joi seara, la finalul concursului, că speră să "se lipească aurul" de ea la toate competiţiile din acest an."Eu tot timpul am avut o competiţie cu mine însămi, deci nu a fost chiar ca la naţionale azi. Se poate spune că se lipeşte aurul de mine. Sper să se lipească aurul până la sfârşitul anului. Titlurile mondiale şi europene înseamnă însă o presiune maximă. Acum, la aceste Europene, am simţit presiunea. Am sărutat haltera la sfârşit pentru că am făcut un record personal (n.r. - 131 kg) la aruncat. Şi de asta am fost atât de bucuroasă. Acest record cred că îmi dă speranţe pentru o medalie la Jocurile Olimpice, dar depinde de categorii, pentru că se vor schimba din vară. Aşa că nu ştiu cine o să vină, cum o să fie categoria 61, 62, 65, nu ştiu. Până nu ajungem la Mondiale nu am de unde să ştiu", a spus sportiva născută la Botoşani.Ea a adăugat că nu i-a fost deloc uşor să câştige aceste trei medalii de aur la Europene deoarece după Mondialele de anul trecut de la Anaheim nu a făcut o recuperare corespunzătoare. "Acum pare uşor, mai ales când o să văd concursul înregistrat. Dar concursul a fost chiar greu. Pentru că am avut cea mai proastă pregătire a mea din ultimii 4-5 ani. Din cauză că nu am avut timp să mă trezesc la realitate după Mondialele de anul trecut. Noi am venit în decembrie, am făcut 10 zile de pauză şi am început imediat pregătire. Nu am avut timp să mă refac cum trebuie şi am început pregătirea pentru Europene în forţă. Am avut multe antrenamente neterminate, adică nu aşa cum voiam eu, din cauza durerilor. Mă bucur totuşi că am reuşit un record personal la aruncat", a menţionat Toma.Sportiva în vârstă de 22 de ani are regretul că nu a bătut recordul european la smuls, la Under 23, care acum este de 109 kg. "Pot zâmbi acum, dar doar cu jumătate de gură. Sunt dezamăgită de rezultatul la smuls. Am fost foarte aproape de recordul european (n.r. - la tineret, 109 kg. E a treia oară când îl ratez (n.r. - a ratat la 110 kg) şi asta mă supără şi mai tare. Dar nu renunţ la visul ăsta, o să-l fac. Mai am timp până la sfârşitul anului să îl bat. Poate chiar la Mondiale, dar depinde şi de categorie. Dacă se schimbă categoriile, automat se schimbă şi recordurile", a explicat Toma.Loredana Toma a câştigat, joi seara, trei medalii de aur, la smuls, aruncat şi total, la categoria 63 kg din cadrul Campionatelor Europene de haltere de la Izvorani.Campionatele Europene de haltere la seniori se desfăşoară în perioada 26 martie - 1 aprilie în Sala Polivalentă din cadrul Complexului Olimpic de la Izvorani. România a mai găzduit Campionatele Europene de haltere seniori în 1972 la Constanţa şi în 2009 la Bucureşti.AGERPRES (editor: Marius Ţone, editor online: Irina Giurgiu)