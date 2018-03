Ce reprezintă culorile şi modelele alese pentru încondeierea ouălor de Paşte. „A devenit simbol creştin bazat pe legende“

Vopsirea ouălor se face după anumite reguli respectate an de an. Potrivit etnografilor, în lumea satului românesc acest ritual are mai multe valenţe.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)