Prognoza meteo 30 martie: Vreme foarte caldă pentru această perioadă! Maxime de 20 de grade Celsius

15:30

Ups! Daniela Crudu a gafat din nou! Și, la fel ca în unele situații din trecut, fosta asistentă TV a căzut singură în „capcana” glumei sale pe care s-a gândit să o facă în plină stradă. Iar asta nu e tot! Vica Blochina, una dintre prietenele sale cele mai bune avea telefonul în mână și […] The post Daniela Crudu s-a dezbrăcat în plină stradă! Vica Blochina a filmat scenele, iar imaginile cu vedeta în lenjerie intimă fac senzație pe Internet appeared first on Cancan.ro.