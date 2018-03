Liga 1 la fotbal, etapa a 3, play-out. Dinamo – Juventus (ora 20.45, Digi, Dolce, Look)

08:10

Volvo XC60, aleasă mașina anului 2018. Noul SUV3 Volvo XC60 a primit titlul "World Car of the Year 2018" în cadrul New York Auto Show. Se adăugă astfel un nou premiu important în lista tot mai mare de distincții obținute de modelele Volvo. La începutul anului acesta, XC60 primea premiul "North American Utility of the Year", în […]