CCR dezbate pe 19 aprilie noile sesizări privind modificările aduse legilor Justiţiei

Céline Dion este una dintre cele mai cunoscute, respectate şi de succes interprete din istoria muzicii pop, cu aproximativ 250 milioane de albume vândute în cei peste 35 de ani de carieră. Este câştigătoare a cinci Premii Grammy, a două Premii ale Academiei, şapte American Music Awards, 20 Premii Juno (Canada) şi un impresionant Premiu 40 Felix (Quebec). În 2004, Céline Dion a primit Premiul de Diamant la Gala World Music Awards, fiindu-i recunoscut statutul de cea mai bine vândută artistă din toate timpurile. În 2007, a fost onorată cu Premiul Legend, cu prilejul aceleiaşi gale, fiindu-i recunoscut, de această dată, succesul mondial şi remarcabila contribuţie adusă industriei muzicii.Cântăreaţa de origine canadiană s-a născut în oraşul Charlemagne din Quebec, la 30 martie 1968, într-o familie numeroasă. Artista este cel de-al 14-lea copil al cuplului Thérese Tanguay şi Adhémar Dion, potrivit www.celinedion.com. Uniţi de aceeaşi pasiune, şi anume muzica, membrii familiei Dion au susţinut mai multe concerte în regiunea lor. Toţi copiii erau talentaţi, însă micuţa Céline avea ceva în plus. A scris prima sa piesă la 12 ani, fiind ajutată de mama sa şi fratele său, Jacques - "Ce n'etait qu'un Reve". Caseta a ajuns la respectatul impresar René Angélil, marcând momentul începerii unei colaborări fructuoase, care s-a transformat, mai târziu, într-o frumoasă poveste de dragoste.Céline a cântat pentru prima dată la 19 iunie 1981, în cadrul emisiunii TV a lui Michael Jasmin. Managerul său şi-a dat seama că trebuie să-şi ajute protejata pentru a merge mai departe şi astfel i-a finanţat primul album. Compozitorul Eddy Marnay, care a lucrat cu cele mai mari voci din lumea muzicii, precum Édith Piaf, Yves Montand şi Barbra Streisand, a fost de acord să-i scrie melodiile. Prima melodie a fost "La voix du bon Dieu".În 1982, la doar 14 ani, Céline a câştigat medalia de aur la cea de-a 13-a ediţie a Festivalului internaţional al muzicii de la Yamaha, Japonia, cu melodia "Tellement j'ai d'amour pour toi", scrisă de Marnay şi Giraud. Apoi, în Franţa, a apărut la TV, în cadrul faimosului program Champs-Élysées. În 1983 a devenit prima cântăreaţă canadiană care a primit un Album de Aur în Franţa. La 11 septembrie 1984, pe Stadionul Olimpic din Montreal, 60.000 de spectatori au urmărit-o pe Céline cântând "Une colombe" în faţa Papei Ioan Paul al II-lea. După alte două luni, cânta pe Olympia din Paris, în deschiderea concertului cântăreţului Patrick Sebastian. În 1985, a susţinut o serie de spectacole în cadrul unui turneu organizat în Quebec.În 1987, după aproape doi ani de pauză, Céline Dion a revenit cu un album intitulat "Incognito", care a fost lansat în Quebec. Vândut în peste 500.000 de copii la nivel mondial, albumul a reprezentat transformarea ei - un nou look, o linie melodică nouă. Anul următor a participat la Dublin, la concursul Eurovision, din partea Elveţiei, cu piesa "Ne partez pas sans moi", câştigând primul loc.După doi ani petrecuţi în vederea perfecţionării cunoştinţelor de limba engleză, cântăreaţa a lansat, în 1990, în Statele Unite, albumul "Unison", fiind promovate hiturile "(If There Was) Any Other Way", "The Last to Know" şi "Where Does My Heart Beat Now". Cu prilejul decernării Premiilor canadiene pentru muzică Juno, Céline Dion a câştigat Premiul Juno pentru Albumul Anului şi Premiul pentru cântăreaţa anului.În toamna anului 1991, a lansat albumul în limba franceză "Dion chante Plamondon", premiat cu aur chiar în ziua lansării. Majoritatea pieselor de pe album sunt cover-uri, dar au fost incluse şi patru cântece noi, "Des mots qui sonnent", "Je danse dans ma tete", "Quelqu'un que j'aime, quelqu'un qui m'aime" şi "L'amour existe encore". Lansat iniţial numai în Canada şi Franţa, în 1994 a devenit primul album în limba franceză promovat şi la nivel internaţional. "Un garçon pas comme les autres (Ziggy)" a devenit hit în Franţa, urcând pe locul 2 şi primind Discul de Aur. Sursa foto: Céline Dion / FacebookDuetul cu Peabo Bryson, pentru filmul Disney "The Beauty and the Beast", a reprezentat însă adevărata ei lansare pe piaţa muzicală internaţională. Piesa a câştigat, în 1992, premiul Oscar pentru "Cel mai bun cântec original" şi premiul Grammy pentru "Cea mai bună interpretare pop vocală a unui duo sau grup".Au urmat albumele "Céline Dion" (1992) şi "The Colour of My Love" (1993), de pe acesta din urmă fiind lansat hitul "The Power of Love" (un cover a piesei lui Jennifer Rush din 1985), care a atins locul 1, staţionând timp de 4 săptămâni în topurile Billboard. A urmat single-ul "When I Fall in Love", un duet cu Clive Griffin, care a fost nominalizat la două premii Grammy, câştigând unul. Un alt hit a fost "Think Twice", care împreună cu albumul au staţionat pe prima poziţie în topurile britanice timp de 5 săptămâni. Albumul "The Colour of My Love" a fost certificat cu Albumul de Diamant în Canada, fiind vândut în peste 1 milion de copii.La 17 decembrie 1994, Céline Dion şi René Angélil s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii fastuoase la Basilica Notre Dame din Montreal.În 1995, a lansat albumul "D'eux", care a devenit cel mai bine vândut album în limba franceză din toate timpurile. Jean-Jacques Goldman a scris şi produs majoritatea albumului, obţinând succese cu "Pour que tu m'aimes encore" şi "Je sais pas". Melodia "Vole" a fost dedicată memoriei Karinei, nepoata cântăreţei, care a murit la vârsta de 16 ani, după o luptă grea cu fibroza chistică.În februarie 1996, Céline a triumfat la Premiile Victoires de la Musique, versiunea franceză a Premiilor Grammy, câştigând Premiul Victoire pentru cântecul anului ("Pour que tu m'aimes encore") şi Premiul Victoire pentru cea mai bună cântăreaţă a anului.O lună mai târziu, a lansat albumul "Falling Into You" (1996), cel mai bine vândut album muzical din acel an la nivel internaţional, ajungând numărul unu în topuri din 11 ţări. Dintre hiturile care au făcut înconjurul lumii amintim: "River Deep - Mountain High" (preluare după Tina Turner), "It's All Coming Back to Me Now" şi "All by Myself". Albumul a câştigat două premii Grammy, la categoriile "Albumul anului" şi "Cel mai bun album de muzică pop". "Falling Into You" s-a vândut în peste 30 de milioane de exemplare.Un moment important al carierei sale a fost acela în care a cântat piesa "The Power of the Dream" în cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară din 1996, care au avut loc în Atlanta, SUA.În noiembrie 1997, a lansat cel de-al 18-lea album, albumul de studio "Let's Talk About Love", înregistrând împreună cu mai mulţi artişti faimoşi, precum Barbra Streisand în duetul "Tell Him", formaţia Bee Gees pentru "Immortality" şi tenorul Luciano Pavarotti pentru "I Hate You Then I Love You". Pentru promovarea acestui album, Celine Dion a susţinut, între 1998-1999, un turneu mondial, care a fost un succes uriaş. Sursa foto: Céline Dion / FacebookInclus pe coloana sonoră a filmului "Titanic" (1997) al lui James Cameron, single-ul "My Heart Will Go On" a devenit rapid un megahit. S-a clasat pe prima poziţie în clasamentele de specialitate din întreaga lume, a câştigat un Oscar pentru Cel mai bun cântec original şi a fost vândut în peste 30 de milioane de copii.Până la sfârşitul anului 1999, a mai lansat albumele "S'il suffisait d'aimer", "These Are Special Times" (colinde) şi compilaţia "All the Way... A Decade of Song".Céline Dion a primit o serie de distincţii, între care: Ordinul Naţional al Québecului (31 aprilie 1998), Ofiţer al Ordinului Naţional din Canada pentru "realizări deosebite pe scena internaţională a muzicii contemporane" (1 mai 1998), Cavaler al Legiunii de Onoare, una dintre cele mai importante decoraţii franceze (23 mai 2008), Companion al Ordinului Canadei, acordat de Guvernatorul General al Canadei pentru "serviciile aduse muzicii" (26 iulie 2013), notează www.imdb.com. La 6 ianuarie 2004, a primit o stea pe celebra Hollywood Walk of Fame. În 1999, a primit, de asemenea, o stea pe Canada's Walk of Fame din Toronto.În 1999, interpreta a luat o pauză artistică pentru a petrece timp cu familia sa. La 25 ianuarie 2001, s-a născut primul copil al cuplului, René-Charles Angélil. După aproape nouă ani, cântăreaţa a devenit din nou mamă, la 23 octombrie 2010 venind pe lume gemenii Nelson şi Eddy.Céline Dion a revenit pe scenă în 2002 cu albumul "A New Day Has Come". Între 2003-2007, a apărut în spectacolul "A New Day", susţinut la Caesars Palace din Las Vegas. Intitulat "A New Day: Live in Las Vegas", spectacolul a fost lansat sub formă de DVD în decembrie 2007. Sursa foto: Céline Dion / FacebookÎn 2003, a lansat albumele "One Heart" şi "Une fille & 4 types", iar în 2007 - "D'elles" şi "Taking Chances" - care s-a bucurat de mare succes şi s-a vândut în 3,5 milioane de exemplare, beneficiind şi de un turneu internaţional de promovare, ce a inclus concerte în 93 de oraşe din 25 de ţări de pe 5 continente. În noiembrie 2012, a lansat albumul de studio în limba franceză "Sans attendre", iar în octombrie 2013, a lansat albumul "Loved Me Back to Life".La 14 ianuarie 2016, soţul său René Angélil a murit din cauza problemelor de sănătate grave pe care le avea.În vara aceluiaşi an, Céline Dion a efectuat un turneu în Europa şi Quebec, întorcându-se la Las Vegas pentru o nouă serie de spectacole. La 26 august 2016, cântăreaţa a lansat albumul în limba franceză "Encore un soir", care a ajuns în topurile din mai multe ţări europene şi din Canada. Mai târziu, a înregistrat "How Does a Moment Last Forever", pentru coloana sonoră a filmului "The Beauty and the Beast", lansat în martie 2017.Céline Dion susţine numeroase organizaţii de caritate din lumea întreagă. Totodată, a făcut donaţii în bani pentru victimele calamităţilor naturale care au avut loc în mai multe zone de pe glob.