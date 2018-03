Accident naval în portul Constanța

00:15

Popa este mai pe val ca niciodată, iar toate lucrurile îi merg din plin. Pe internet face lunar milioane de vizualizări cu vlogurile lui, iar de jumătate de an, concertele s-au înmulțit considerabil. Cu toate că are hituri pe radio și are apariții la posturile muzicale de specialitate, de cântările lui Dorian Popa se ocupă impresarul maneliștilor, Cătălin Rotaru.