Soții Savin au crezut în șansa lor și au câștigat 13.000 de lei, la “Guess My Age – Ghicește vârsta”

10:00

Biletul Zilei 30.03.2018. Ziua și biletul câștigător! După ce miercuri am oferit un bilet spectacol win, cea de joi ni l-a adus pe cel de siguranță. Trei meciuri de ieri, din Italia, Anglia și Portugalia ne-au adus o excelentă cotă finală. Biletul Zilei 30.03.2018. Pentru biletul zilei de vineri am ales 4 meciuri pe care le considerăm a fi ”sigure”. Primul dintre ele vine chiar din România și are în prim-plan cea mai bună echipă din play-out, cel puțin teoretic. De la 20:45, Dinamo primește vizi...