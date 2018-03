Kira Hagi, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele. Cum arată fiica lui Gică Hagi la 23 de ani FOTO

Kira Hagi, 23 de ani, a ales sa isi construiasca o cariera artistica in afara tarii. In 2014, parasea Romania pentru SUA, acolo unde urma sa studieze actoria la Academia de Teatru si Film "New York", din Las Vegas. Citește mai departe...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de RomaniaTV.net