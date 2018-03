Primele imagini cu Elena Băsescu și iubitul ei împreună! Vor deveni în curând părinți

20:20

Hidrologii au prelungit, până sâmbătă, avertizare cod galben de inundaţii şi au extins de la 12 la 15 numărul bazinelor hidrografice unde pot apărea probleme. De asemenea, au emis un cod portocaliu pentru râuri din judeţele Teleorman, Olt şi Giurgiu, valabil până vineri la ora 24.00. Potrivit hidrologilor, avertizarea vizează bazinele hidrografice Iza, Tur, Lăpuş, […]