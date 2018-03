O companie aeriană permite însoțitoarelor de bord să poarte pantaloni

10:10

Mihaela Geoană își face anumite mici reproșuri. Soţia politicianului Mircea Geoană regretă că nu a continuat să facă arhitectură, dar și că nu a stat mai mult cu cei doi copii ai săi, atunci când trebuia. Mihaela Geoană are cu ce se mândri. Are o familie frumoasă și o carieră de invidiat. Totuși, soția politicianului […] Post-ul VIDEO EXCLUSIV/Mihaela Geoană regretă că nu a petrecut mai mult timp cu copiii săi. Își vede fiica de patru ori pe an apare prima dată în Libertatea.ro.