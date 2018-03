Comisia de Disciplină a CMR: 376 de medici, sancţionaţi în perioada 2006 - 2017; 19 - anul trecut

11:00

Pelicula science-fiction "Ready Player One" este lansată în acest weekend de Paşti în cinematografele din SUA şi Canada şi promite să ia faţa altui science-fiction, "Pacific Rim Uprising", care a detronat la rândul lui unul dintre filmele cu cele mai mari încasări din istorie, "Black Panther".Filmul lui Steven Spielberg "Ready Player One" a avut încasări de 3,8 milioane de dolari miercuri seară, când a fost difuzat în avanpremieră în 3.500 de cinematografe din America de Nord, relatează Variety.Se estimează că filmul science-fiction va avea încasări de 45 de milioane de dolari în weekendul prelungit de lansare de patru zile libere şi ar trebui să domine box-office-ul în perioada pascală.Bazat pe romanul lui Ernest Cline, "Ready Player One" se desfăşoară într-o versiune distopică a oraşului Columbus, din Ohio, în 2045, precum şi într-o lume virtuală elaborată numită "Oasis" (Oaza - n.r.) care asigură o evadare din realitatea cenuşie. Filmul îi are pe afiş pe Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, T.J. Miller, Simon Pegg şi Mark Rylance. Personajul lui Sheridan, Wade Watts, descoperă în cadrul programului indicii despre un joc care îi promite câştigătorului că va deveni proprietarul unic al Oazei.Acest weekend va fi al doilea pentru "Pacific Rim Uprising", cel de al şaptelea pentru "Black Panther" şi al treilea pentru "I Can Only Imagine", care se vor lupta pentru locul al doilea în weekendul de Paşti. "Pacific Rim Uprising" a avut încasări de 33 de milioane de dolari în primele cinci zile de rulare, "Black Panther" a depăşit 635 de milioane de dolari în 40 de zile, devenind al cincilea film din istorie ca încasări, iar "I can Only Imagine" a adunat şi el 41 de milioane de dolari în două săptămâni."Ready Player One" are un avans de o zi faţă de alte două filme care se lansează în acest weekend, este vorba despre thrillerul Lionsgate, "Acrimony", regizat de Tyler Perry, şi drama Pure Flix "God's Not Dead: A Light in Darkness"."Acrimony", care o are ca vedetă pe Taraji P. Henson în rolul de soţie trădată care vrea să se răzbune, ar urma să aducă între 7 şi 11 milioane de dolari în acest weekend în 2.000 de cinematografe. Filmul despre credinţă "A Light in the Darkness", regizat de Michael Mason, ar urma să aducă şi el încasări de circa 5 milioane de dolari în 1.685 de săli, potrivit estimărilor date publicităţii de Variety.Tot în acest weekend vor avea parte de lansări limitate şi comediile "Birthmarked", regizată de Emanuel Hoss-Desmarais, şi "Fourplay", în regia lui Dean Matthew Ronalds.AGERPRES/(AS - autor: Florin Ştefan, editor: Mariana Ionescu, editor online: Anda Badea)