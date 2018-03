Kosovo: Premierul i-a demis pe ministrul de interne şi pe şeful serviciilor secrete după arestarea a şase turci

11:50

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat vineri că majorările salariale din sistemul sanitar reprezintă paşi înainte prin care se redă parţial din demnitatea pe care medicii au pierdut-o de-a lungul timpului.''Ne dorim un sistem de sănătate performant şi pentru asta avem nevoie în primul rând de specialişti. România a creat de-a lungul timpului un corp medical. Din păcate, nu a ştiut să îl aprecieze şi să-l păstreze. Veţi spune: sigur, discutăm de majorări salariale, da. Majorările salariale sunt nişte paşi înainte pe care încercăm să îi facem pentru a putea repara moral, pentru a putea reda parţial din demnitatea pe care dumneavoastră, ca medici, v-aţi pierdut-o de-a lungul timpului. (...) Din păcate, din postura de ministru nu mi-am permis să explic pe larg anumite lucruri şi poate am fost uneori greşit înţeleasă, dar sper ca în luna aprilie, când va trebui să beneficiaţi efectiv de aceste majorări să vedeţi că am avut dreptate şi că uneori poate am fost greşit înţeleasă, vrând să explic poate prea mult anumite lucruri. Ştiu că dumneavoastră aveţi nevoie de certitudini, nu de explicaţii şi sper să putem face asta împreună, pentru că Ministerul Sănătăţii doreşte să facă echipă cu corpul medical. Nu spun că până acum nu a fost o echipă, dar doresc o echipă mai strânsă legată în jurul pacientului şi în jurul sănătăţii'', a spus demnitarul, în cadrul Adunării Generale a Colegiului Medicilor din România.Ministrul a dat asigurări că vor fi continuate dotările, extinderile, modernizările de spitale şi achiziţionarea de aparatură.''Sigur, aceste majorări salariale nu o să vă ajute în totalitate în efectuarea unui act medical de calitate, în alte lucruri pe care dumneavoastră le doriţi pentru pacienţi. De aceea vom continua să dotăm, să extindem, să modernizăm spitale, să achiziţionăm aparatură medicală pentru pacienţi şi pentru ajutorul dumneavoastră de a face un act medical aşa cum îl doriţi. Sunt foarte multe proiecte pe care Ministerul Sănătăţii şi le-a asumat prin programul de guvernare pentru a putea dezvolta această zonă. Mi l-am asumat şi eu personal, sunt convinsă că le pot face, dar nu singură, ci numai cu dumneavoastră. Ştiu că putem împreună îmbunătăţi sistemul de sănătate aşa cum ne dorim cu toţii. Vreau să vă asigur de tot sprijinul meu în misiunea dumneavoastră de a oferi un act de calitate într-un mediu sigur şi confortabil, astfel încât pacienţii să beneficieze de cele mai bune îngrijiri'', a conchis Pintea.La rândul său, consilierul de stat în cadrul Administraţiei Prezidenţiale Diana Păun a spus că anul 2018 este unul aniversar, de mare însemnătate pentru români, iar când se vorbeşte despre trecut se face referire la medici de excepţie, la personalităţi ale lumii medicale şi ştiinţifice care au făcut cunoscut numele ţării peste hotare.''Anul 2018 este unul aniversar, de mare însemnătate pentru noi, românii, şi nu putea fi nimic mai potrivit decât să dedicaţi această ediţie comemorării tuturor medicilor deopotrivă civili şi militari care au participat la Războiul de reîntregire a ţării. (...) Anul Centenarului Marii Uniri este un an de celebrare a trecutului, dar este în aceeaşi măsură un an în care trebuie să vorbim despre viitor, despre viziune, despre ceea ce dorim să devină România peste ani. Când vorbim despre trecut vorbim despre medici de excepţie, despre personalităţi ale lumii medicale şi ştiinţifice care au făcut cunoscut numele ţării noastre peste hotare. Când vorbim despre viitor vorbim despre tinerii medici care reprezintă viitorul medicinei româneşti. Am spus mereu că România are un potenţial uman şi intelectual inestimabil pe care avem datoria să îl onorăm, să facem tot ceea ce este posibil pentru ca tinerii noştri să rămână şi să profeseze medicina în România. Anul 2018 este un an al transferului de cunoştinţe între generaţii, tinerilor medici revenindu-le datoria de a duce mai departe cele învăţate, dar şi numele celor care au făcut cinste ţării noastre de a fi ambasadori ai medicinei româneşti în lumea întreagă, urmând astfel modelele mentorilor lor'', a afirmat Păun.Potrivit acesteia, viitorul României nu poate fi disociat de proiectul european.''Viitorul ţării noastre nu poate fi disociat de proiectul european din care facem parte, iar în materie de sănătate traiectoria europeană să nu uităm este cea a medicinei personalizate, a inovării, a prevenţiei, a sustenabilităţii sistemelor de sănătate. Acesta este drumul pe care trebuie să îl urmăm şi noi, iar Colegiul Medicilor din România reprezintă un pilon fundamental în acest cadru'', a spus ea. AGERPRES/(A - autor: Roberto Stan, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Anda Badea)