Premierul bulgar Boiko Borisov spune că Sofia nu va expulza diplomaţi ruşi în scandalul Skripal

14:00

Antrenorul principal al echipei de fotbal CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că adversara de sâmbătă, CFR Cluj, este o formaţia foarte periculoasă la fazele fixe, iar el şi jucătorii săi sunt conştienţi de acest lucru.''Ştim că CFR este o echipă foarte periculoasă la fazele fixe, am discutat despre acest lucru. Sunt trei sau patru lucruri care caracterizează echipa CFR şi lucrăm la acestea, dar cel mai important lucru e să fim foarte conectaţi în timpul jocului, foarte concentraţi, pentru că fazele fixe pot face diferenţa într-un astfel de meci. Să ne gândim la meciul nostru (trecut) cu CFR, de aici, trei goluri marcate din faze fixe, la fel şi în alte meciuri'', a declarat tehnicianul italian.''Cel mai important este să facem ca jocul să se desfăşoare după stilul nostru. Următoarele două jocuri vor spune ceva despre sezonul nostru în campionat. Pentru a continua să luptăm la titlu e important să avem rezultate bune în aceste două meciuri'', a subliniat Mangia.''Am urmărit meciul CFR Cluj - FCSB (1-1), a fost asemănător cu cele două meciuri din sezonul regulat. Vorbim despre două echipe foarte bune, asta e clar. Şi Craiova este o echipă foarte bună'', a mai spus Mangia. ''Treaba noastră este să ne facem fericiţi suporterii noştri. Sper că vor veni în număr mare la stadion, sper că ne vor susţine şi sper ca la finalul meciului să fim toţi fericiţi'', a afirmat italianul.Devis Mangia s-a referit şi la absenţa antrenorului Dan Petrescu (suspendat) de pe banca tehnică a adversarei de sâmbătă: ''Pentru noi nu e importantă absenţa lui Dan Petrescu de pe banca tehnică a echipei CFR, noi intrăm pe teren să ne facem treaba. Nu ştiu cât va conta, e normal ca antrenorul să fie important pentru o echipă, poate să fie importantă lipsa lui. Cred, însă, că antrenorul este foarte important în timpul săptămânii, pentru că în meci sunt mai importanţi jucătorii de pe teren. Iar CFR, spre deosebire de alte formaţii, are o echipă cu mare, mare experienţă, deci au cunoştinţele pentru a conduce şi organiza jocul chiar dacă antrenorul nu este lângă echipă''.Antrenorul Universităţii a precizat că este dificil pentru el să îi ofere o şansă lui Florin Gardoş, având în vedere că apărarea echipei din Bănie a evoluat foarte bine în ultimele meciuri: ''E foarte dificil pentru mine să schimb ceva, pentru că linia defensivă funcţionează foarte bine în aceste meciuri. Dacă în trecut se spunea că există ceva probleme în apărare, de data aceasta toată echipa şi partea defensivă îşi fac treaba foarte bine şi nu am primit gol''.''Florin (Gardoş) ar merita să fie pe foaia de joc, poate chiar în primul 11, însă pentru mine e greu să alcătuiesc formula de joc, mai ales în condiţiile în care regula din România spune că în lotul de meci trebuie să fie 18 jucători'' a afirmat Mangia, care a adăugat că va cere clubului să propună schimbarea regulamentului, pentru a avea 20 sau 22 de jucătoare pe foaia oficială de meci, în loc de 18. ''Nu e simplu pentru un antrenor să decidă pe cine să pună pe foaie, pentru a acoperi toate posturile'', a menţionat tehnicianul.Mangia a recunoscut că a purtat discuţii cu selecţionerul naţionalei României, Cosmin Contra, iar printre subiectele abordate a fost şi situaţia lui Florin Gardoş: ''Am o relaţie foarte bună cu Contra, cu tot staff-ul echipei naţionale, am vorbit cu ei de mai multe ori, şi e normal ca un selecţioner să se intereseze de toţi jucătorii aflaţi în atenţia la echipa naţională. Am vorbit despre toţi jucătorii, tineri şi mai puţin tineri''.Mangia consideră că Bancu şi Mitriţă erau motivaţi şi până acum, nu s-a schimbat nimic după ce au evoluat la naţională. ''Sunt bucuros pentru ei că au jucat la naţională, e bine pentru ei, pentru club, pentru Craiova, ei sunt bine din puncte de vedere mental şi fizic'', a precizat antrenorul.Singurul jucător care nu se află într-o stare prea bună după revenirea de la echipele naţionale este Burlacu, a menţionat Mangia. Totodată, dacă totul va fi bine, Fausto Rossi va reveni la începutul lunii viitoare să se antreneze cu echipa, dar Mangia nu ştie când va fi apt de joc conaţionalul său.CS Universitatea Craiova joacă sâmbătă cu liderul CFR Cluj, în etapa a treia din faza play-off a Ligii I de fotbal, pe stadionul ''Ion Oblemenco'' din Bănie, de la ora 20,45. În sezonul regulat, fiecare echipă a câştigat meciul direct de pe teren propriu cu scorul de 2-1.AGERPRES (A - autor: Mihai Ţenea, editor: Teodor Ciobanu, editor online: Ada Vîlceanu)