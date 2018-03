Ministrul Agriculturii: La această dată sunt câteva milioane de miei pregătiţi pentru piaţă

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, vineri, că în acest moment există miei româneşti pentru Sărbătorile Pascale, iar "preţurile sunt bune", la fel ca şi anul trecut."Pentru toţi consumatorii din România sunt miei româneşti. Sunt şi mici şi mari, tăiem în funcţie de cerinţe şi evident de posibilităţile din fiecare fermă. La această dată sunt câteva milioane de miei pregătiţi pentru piaţă. V-aş ruga să vă duceţi în sectorul 4 să vedeţi că deja a început acest eveniment pe care îl aşteptaţi", a spus Petre Daea.Ministrul a precizat că în ţară există târguri autorizate unde fermierii vând miei, dar sunt şi lanţurile de magazine unde marfa românească este prezentă alături de cea din import."Şi preţurile sunt bune. Am văzut. Acum preţurile sunt ca şi anul trecut. E adevărat că la început fiecare are o tendinţă când iese pe piaţă să crească (preţurile - n.r.), dar vremea îl potoleşte cum de altfel vedeţi s-a potolit vremea şi afară. Nu mai este zăpadă, este frumos", a afirmat şeful de la Agricultură.Daea le-a spus jurnaliştilor că nu are în vedere un loc anume de unde va cumpăra miel de Paşte, adăugând că în mod sigur nu va lua mielul de la ciobanii care îi sunt cu toţii prieteni."Eu nu am oi, nu am nici o orientare de unde iau, dar de undeva tot trebuie să iau...Toţi ciobanii mei sunt prieteni, dar nu iau niciun miel de la niciun cioban pentru că prietenii trebuie să îi ajuţi, să nu le ceri miei că nu e bine", a mai spus Petre Daea.Anul trecut, numărul mieilor sacrificaţi pentru Sărbătorile Pascale, inclusiv în gospodăriile populaţiei, a fost în jurul a 3 milioane, la aproape jumătate faţă de anii trecuţi, din cauza reducerii consumului şi a resurselor financiare scăzuteMielul în viu poate fi achiziţionat în prezent la un preţ situat între 7 şi 8,5 lei pe kilogram în viu, în funcţie de greutate, iar ţul carnea de de miel se situează între 20 şi 30 de lei kilogramul.Preşedintele Asociaţiei Eco Mioriţa Vurpăr din judeţul Sibiu, Florin Dragomir, a declarat recent pentru AGERPRES că preţul cărnii de miel va fi mai mare în acest an şi poate ajunge la 30 de lei, pe fondul unei crize de miei ce se anunţă de Paşte, după ce multe animale au fost deja sacrificate şi exportate în Italia, Spania şi Grecia."Preţul la carnea de miel va fi de 25-30 de lei kilogramul, dar nu prea sunt miei, s-au dus la export mai ales la italieni şi spanioli, care au acum Paştele Catolic. La arabi şi turci merg mai mulţi miei la vară. Şi la greci au ajuns miei acum, că au Paştele ortodox", a explicat Florin Dragomir.Potrivit datelor publicate luni de Eurostat, România se situează pe locul al treilea în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte efectivele de ovine, cu aproximativ 9,8 milioane de oi în anul 2017, fiind devansată doar de Marea Britanie, cu 24,5 milioane capete şi Spania cu 15,9 milioane ovine.Balanţa comercială cu produse agroalimentare arată că România a încasat peste 315 milioane de euro, în primele trei trimestre din 2017, din exporturile de animale vii în spaţiul intra şi extracomunitar, în creştere cu aproape 15% faţă de perioada similară din 2016, când încasările au totalizat aproape 275 de milioane de euro.Cele mai mari sume au fost obţinute din exporturile de animale vii din speciile ovine şi caprine, circa 146,8 milioane de euro pentru 67.137 tone.Consumul de carne de ovine în anul 2016, în România, a fost în medie de 2,6 kg/locuitor, în uşoară creştere faţă de 2015 când se înregistra un consum de 2,3 kg/locuitor, dar semnificativ mai mare faţă de anul 2014 când era de numai 0,7 kg/locuitor anual. Consumul cel mai mare de carne de oaie, respectiv de miel, este în perioada Paştelui, când necesarul este acoperit în mare parte din producţia autohtonă.În comparaţie, media consumului în UE a fost de 2 kilograme pe locuitor anual în 2015, faţă de 1,9 în 2014, Franţa şi Irlanda înregistrând cel mai mare consum, de 2,9 kilograme, respectiv 2,8 kilograme pe locuitor anual.Ministerul Agriculturii a lansat anul trecut campania 'Alege Oaia!' pentru promovarea şi încurajarea consumului de carne şi produse din carne de oaie în rândul românilor. AGERPRES/(AS - autor: George Bănciulea, editor: Mariana Nica, editor online: Ada Vîlceanu)

