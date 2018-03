Barna despre desecretizarea protocoalelor dintre SRI şi Parchet: Un demers firesc şi normal într-un stat democratic

14:30

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa nu poate fi considerată câştigătoare dinainte în meciul cu CSM Poli Iaşi de duminică, el explicând că în sezonul regulat din două partide a reuşit să obţină un singur punct."Poli Iaşi este o echipă bună, care joacă fără presiune, pentru că şi-a îndeplinit obiectivul de a se califica în play-off. În campionatul regulat am avut două partide foarte grele cu cei de la Iaşi, pentru că am obţinut doar un punct din şase posibile. Nu suntem câştigători dinainte, va fi o partidă foarte dificilă. Nu ştiu dacă ne-a prins bine sau nu această pauză competiţională, pentru că noi avem mulţi jucători la naţionale. Şi întotdeauna după partidele naţionalei avem unele probleme. Sper ca acum să nu se mai întâmple acest lucru", a spus el.Tehnicianul susţine că Harlem Gnohere şi Constantin Budescu au unele probleme medicale, dar vor fi apţi pentru partida cu CSM Poli Iaşi. "Budescu are o problemă la genunchi de mai mult timp, dar s-a antrenat alături de ceilalţi jucători şi va trece peste această durere. El a mai jucat aşa, este OK. La fel, Gnohere are o problemă medicală. Săptămâna asta a făcut trei zile antrenamente cu echipa, iar restul separat. Dar e OK şi el pentru partida de mâine. Cu problema asta va merge până la sfârşitul campionatului. În schimb, sper să nu conteze absenţa lui Pintilii în următoarele două meciuri (n.r. - suspendat pentru cartonaşul roşu din partida cu CFR Cluj). Pentru noi el e un jucător foarte important", a precizat Dică.În ceea ce îl priveşte pe Denis Alibec, cel care a avut o ieşire nervoasă la meciul cu CFR Cluj fiind nemulţumit că a fost înlocuit, Nicolae Dică a afirmat: "A fost un episod în presă, dar eu am avut o discuţie sinceră cu Denis Alibec. El ştie că a greşit acolo, aşa că am trecut peste acel lucru. Nu e vorba că permit astfel de reacţii. Dar în unele momente trebuie să înţelegi că jucătorii au anumite reacţii. Şi eu am fost jucător şi am avut asemenea reacţii. E important însă ca antrenor să încerci să îl ajuţi pe jucător. Când un jucător are o reacţie proastă eu nu o să îi dau în cap. Nu, încerc să îl ajut. El va fi în lot pentru partida de mâine", a precizat Dică.Echipa de fotbal FCSB întâlneşte, duminică, de la ora 20,45, formaţia CSM Poli Iaşi, într-o partidă contând pentru etapa a 3-a a play-off-ului Ligii I.AGERPRES (autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Irina Giurgiu)