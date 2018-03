Rusia expulzează diplomaţi din mai multe ţări

15:50

Florin Hădărean, director general al Regiotrans SRL, şi Costache Nicolau, la data faptei director la Sucursala Regionala CF Braşov, au fost trimişi în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cu acord de recunoaştere a vinovăţiei, pentru dare de mită, respectiv luare de mită şi trafic de influenţă, informează vineri DNA.Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, joi s-a dispus sesizarea instanţei de judecată, în baza dispoziţiilor articolului 483 Cod procedură penală, cu acord de recunoaştere a vinovăţiei, a lui Florin Hădărean, cu privire la săvârşirea infracţiunii de dare de mită (7 acte materiale).Procurorii anticorupţie notează în acordul de recunoaştere a vinovăţiei că, în perioada 3 iunie 2010 - 6 aprilie 2015, Hădărean ar fi dat, respectiv ar fi promis şi ar fi dat Estrellei Ştefănescu, şef serviciu în cadrul CNCF - CFR SA, sume de bani şi foloase necuvenite în cuantum total de 24.653,67 lei (combustibil, un laptop, un telefon şi abonament telefonic, servicii de cazare în staţiune turistică, reparaţii la autoturismul personal etc., precum şi suma de 923 lei numerar)."Activităţile în legătură cu care inculpatul a promis şi dat banii şi bunurile sub formă de mită au constat în confirmarea, din partea CNCF - CFR SA, a volumului de tren km (indicator principal în funcţie de care se acorda subvenţia) realizat de inculpata Regiotrans SRL. Documentele în care era făcută această confirmare au fost ataşate cererilor şi notelor de fundamentare pe baza cărora Regiotrans SRL a obţinut, în mod nelegal, subvenţii de la bugetul de stat", se precizează în comunicat.DNA arată că, în prezenţa avocatului, Florin Hădărean a declarat expres că recunoaşte comiterea faptelor reţinute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi este de acord cu felul şi cuantumul pedepsei aplicate, precum şi cu forma de executare a acesteia, respectiv un an şi patru luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de doi ani.De asemenea, arată sursa citată, Hădărean va fi obligat să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 de zile în cadrul uneia dintre următoarele două instituţii: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov sau Fundaţia pentru Promovarea Sancţiunilor Comunitare - Atelierul MFC Braşov.Florin Hădărean a consemnat jumătate din suma dată cu titlu de mită la dispoziţia DNA, în vederea confiscării speciale, fiind instituită măsura sechestrului asigurator pe aceasta.În ceea ce-l priveşte pe Costache Nicolau, la data faptei director al Sucursala Regională Căi Ferate Braşov din cadrul CNCF - CFR SA, anchetatorii au dispus sesizarea instanţei de judecată, în baza dispoziţiilor articolului 483 Cod procedură penală, cu acord de recunoaştere a vinovăţiei cu privire la săvârşirea infracţiunilor de luare de mită (două acte materiale) şi trafic de influenţă.Potrivit acordului, în cursul lunii august 2010, în calitate de director al Sucursala Regionala CF Braşov, Costache Nicolau ar fi primit sume de bani necuvenite, în total 10.500 lei, de la administratorii a două societăţi comerciale. "Banii ar fi fost primiţi, într-o situaţie, în legătură cu îndeplinirea unui act ce intra în îndatoririle sale serviciu, respectiv efectuarea plăţii unor facturilor restante, iar în altă situaţie în legătură cu îndeplinirea unui act contrar îndatoririlor de serviciu, respectiv ar fi adus la cunoştinţă administratorului unei societăţi comerciale că urmează să se organizeze o procedură de achiziţii publice a lucrărilor pe raza RCF Braşov de 'vopsiri metalice la podurile de cale ferată', la un moment anterior publicării în SEAP a anunţului de participare şi a stabilit de comun acord cu acesta condiţiile de participare la licitaţie pentru ofertanţi. Sumele de bani şi foloasele necuvenite au fost primite de inculpat direct, prin remitere, cazul primei situaţii, respectiv în contul personal, cazul celei de-a doua situaţii", precizează DNA.Totodată, indică sursa menţionată, la data de 10 februarie 2011, în calitate de director la Sucursala Regională CF Braşov, Nicolau ar fi primit suma de 2.000 de lei, de la administratorul unei societăţi comerciale, lăsând să se creadă că are influenţă asupra unor funcţionari publici din cadrul Sucursalei Regionale CF Cluj şi promiţând că îi va determina pe aceştia să îndeplinească acte în legătură cu îndatoririle lor de serviciu, reprezentate de aprobarea plăţii unor facturi restante.În prezenţa avocatului, Costache Nicolau a declarat expres că recunoaşte comiterea faptelor reţinute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi este de acord cu felul şi cuantumul pedepsei aplicate, precum şi cu forma de executare a acesteia, respectiv, doi ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de patru ani şi interzicerea pe o perioadă de cinci ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia de director al Sucursalei Regionala CF Braşov de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii.De asemenea, acesta va fi obligat să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul următoarelor entităţi: Primăria comunei Ciolpani, judeţul Ilfov şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov - Centrul de Bătrâni Ciolpani.DNA mai arată că Nicolau a consemnat întreaga sumă de 12.500 de lei primită la dispoziţia DNA, în vederea confiscării speciale, fiind instituită măsura sechestrului asigurator pe aceasta.Dosarele de urmărire penală privindu-i pe Florin Hădărean şi Costache Nicolau, împreună cu acordurile de recunoaştere a vinovăţiei, au fost trimise la Tribunalul Braşov. 