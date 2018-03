Discuţiile între Atena şi Skopje privind denumirea 'Macedonia' vor continua, anunţă emisarul ONU

18:20

Antrenorul echipei de rugby CSM Bucureşti, Eugen Apjok, spune că obiectivul formaţiei este victoria în finala Cupei României de sâmbătă, contra celor de la CSM Ştiinţa Baia Mare.''Este o finală în care suntem conştienţi că pornim cu a doua şansă, Baia Mare este o echipă mai experimentată, are deja experienţa mai multor finale jucate. Am însă încredere în echipa noastră, este foarte important să putem să jucam 80 de minute la cel mai bun nivel, să punem cap la cap cele două reprize bune din cele două meciuri, să avem un joc constant. Maramureşenii au experienţă mai mare ca echipă, gestionează mai bine presiunea finalelor, ceea ce poate fi şi un plus, dar şi un minus. Pe de altă parte, jucătorii noştri sunt foarte entuziaşti şi încrezători şi îşi doresc foarte mult câştigarea unui trofeu. Cred că până la urmă detaliile vor face diferenţa în această finală. Noi vrem să câştigăm. Dorim să aducem primul titlul in palmaresul CSM-ului'', a spus Apjok, fost antrenor la gruparea ''zimbrilor'', într-un interviu acordat site-ului competiţiei interne.El a menţionat că este în general mulţumit de jocul echipei dar că important este ca evoluţia să fie una constantă în cele două reprize.''În cele două meciuri disputate de la reluarea competiţiei, pot spune că sunt mulţumit de repriza a doua a meciului cu Steaua şi prima repriză cu Timişoara. Obiectivul este să reuşim să jucăm la fel în ambele reprize, să eliminăm acele momente mai slabe ale jocului. Faptul că am reuşit să ne calificăm în finală trebuie să ne dea speranţă şi încredere că avem o echipă competitivă şi în acelaşi timp să ne facă conştienţi că am ajuns aici datorită muncii noastre şi că trebuie să muncim mult mai mult'', a arătat, printre altele, tehnicianul ''tigrilor''.Finala Cupei României, ediţia 2017-2018, se va disputa sâmbătă, de la ora 11,00, pe stadionul ''Iuliu Haţieganu'' din Cluj-Napoca.Palmaresul este de partea băimărenilor care vor disputa a 16-a finală în Cupa României, competiţie al cărei trofeu şi l-au adăugat în vitrină de cinci ori (1981, 1990, 1999, 2010, 2012).În ultimele trei finale, CSM Ştiinţa Baia Mare a pierdut de fiecare dată, de două ori cu Timişoara Saracens şi o dată cu Steaua Bucureşti, la care, adăugându-se şi finalele de campionat, se poate spune că băimărenii vor lupta în primul rând pentru a scăpa de obsesia locului secund.CSM Bucureşti, după mai multe tentative de a juca finala unei competiţii dar pierdute în semifinale, din care s-a ales totuşi cu două medalii de bronz în SuperLiga CEC Bank, se află în faţa celui mai important meci din istoria clubului. Lotul de jucători şi ultimele evoluţii ale ''tigrilor'' sunt puncte forte, iar aceste aspecte pot ajuta elevii lui Eugen Apjok să obţină primul succes în faţa ''zimbrilor''.Un aspect deloc de neglijat este faptul că dacă în semifinale, împotriva deţinătorilor trofeului, bucureştenii nu au putut miza pe jucătorii aflaţi la echipa naţională, de această dată pe teren se vor afla cu siguranţă Valentin Calafeteanu şi Stelian Burcea, dar şi Johan Van Heerden sau Tudorel Bratu, care vor aduce un plus de valoare. AGERPRES/(AS- autor: Adrian Drăguţ, editor: Teodora Oprea, editor online: Irina Giurgiu)