ONU sancţionează nave şi firme care au încălcat embargoul împotriva Coreei de Nord

O familie siriană a fost aleasă în acest an pentru a purta o cruce de mari dimensiuni vineri seară spre Colosseum, în centrul Romei, un oraş plasat sub stricta supraveghere a Poliţiei italiene cu ocazia tradiţionalei procesiuni Via Crucis (Drumul Crucii), ce va fi condusă de papa Francisc, au anunţat reprezentanţii Vaticanului, citaţi de AFP şi DPA.Papa Francisc se va afla în fruntea acestei procesiuni multiseculare, o reinterpretare a celor 14 opriri despre care catolicii cred că Iisus le-a făcut în Vinerea Mare pe drumul către crucificare, precizează DPA.După ce ministrul de Interne italian, Marco Minniti, a confirmat în această săptămână riscul ridicat de comitere a unor atentate teroriste în Italia, aproximativ 10.000 de poliţişti au fost trimişi pe străzile din Roma pentru a asigura siguranţa cetăţenilor, în special în timpul celebrărilor prezidate de papa Francisc în timpul weekendului pascal, potrivit AFP.Roma este considerată de islamişti centrul "religiei inamice", a declarat joi pentru postul naţional radiofonic RAI Federico Cafiero, procurorul general anti-Mafia şi antiterorism din Italia, citat de DPA.În centrul Romei şi în jurul Vaticanului a fost instaurat un perimetru în care accesul autovehiculelor de mare tonaj a fost interzis, iar poliţia italiană a intervenit vineri pentru a opri un camion turcesc, al cărui şofer a spus că nu era la curent cu implementarea acestor măsuri de securitate.Potrivit AFP, autorităţile locale rămân în stare de alertă vineri seară pentru Drumul Crucii, organizat de la Vatican spre Colosseum, dar şi pentru slujba ce va fi organizată duminică în piaţa Sfântul Petru din Roma, două evenimente pentru care poliţia a instalat baricade şi căi de acces înzestrate cu detectoare de metale, anunţând în acelaşi timp că are în vedere efectuarea unor percheziţii corporale.Forţele de ordine italiene vor miza, de asemenea, pe un important dispozitiv de supraveghere video.Această săptămână a fost marcată în Italia de o serie de arestări ce au vizat persoane bănuite de radicalizare islamistă.Cinci persoane au fost arestate joi în Italia în cadrul unei operaţiuni antiteroriste concepută împotriva apropiaţilor lui Anis Amri, tunisianul care a comis un atac terorist cu un camion într-un târg de Crăciun la Berlin pe 19 decembrie 2016, în urma căruia au murit 12 oameni şi alte 100 de persoane au fost rănite.Poliţia italiană a arestat, de asemenea, la Torino un italo-marocan de 23 ani, care prezenta semne alarmante de radicalizare islamistă.Poliţia italiană a găsit la domiciliul acestuia manuale care indicau punctele vitale ce trebuie ţintite pentru a ucide o persoană atacând-o cu cuţitul, dar şi instrucţiuni pentru instalarea unei bombe la bordul unui camion.În tradiţia creştină, Via Crucis face trimitere la calvarul îndurat de Iisus după condamnarea lui la moarte şi până la crucificarea, moartea şi punerea lui în mormânt.Doi soţi sirieni şi cei trei copii ai lor vor putea o cruce de mari dimensiuni pe parcursul uneia dintre cele 14 etape tradiţionale ale traseului. Crucea va fi încredinţată spre a fi purtată şi de câteva călugăriţe dominicane de origine irakiană.Textele religioase care vor însoţi staţionările de pe acest traseu au fost scrise în 2018 de 15 tineri, cu vârste cuprinse între 16 şi 27 de ani. Iniţiativa reprezintă o manieră de a reaminti faptul că papa Francisc doreşte să dedice acest an tinerilor, ale căror preocupări se vor afla în centrul unui sinod (reuniune a episcopilor din lumea întreagă), în luna octombrie.Înainte de Via Crucis, la care participă în mod tradiţional mii de persoane, papa Francisc o oficiat o slujbă de rugăciune vineri, la sfârşitul după-amiezii, în bazilica Sf. Petru.În cursul serii, suveranul pontif va merge spre Colosseum participând la Drumul Crucii, o procesiune care va debuta la ora 19:15 GMT.Această săptămână este marcată de mai multe ceremonii organizate de Biserica Catolică cu ocazia Paştelui, pentru a celebra reînvierea lui Iisus.Sâmbătă, papa Francisc va oficia Vigilia Pascală în bazilica Sf. Petru, iar celebrările catolice vor culmina cu slujba de Paşte, duminică, când suveranul pontif va rosti celebrul mesaj "Urbi et Orbi" ("Către oraş şi lume"), o binecuvântare adresată locuitorilor Romei.AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Irina Giurgiu)