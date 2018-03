Mihai Stoica l-a ironizat pe Dan Petrescu: ”Voi reveni cu detalii”

21:10

Actrița a avut multe momente grele în viață, iar meseria sa a ajutat-o să treacă peste ele. Rodica Mandache mărturisește chiar că ”s-a tăvălit de jale și de durere”. Viața ei s-a confundat, practic, cu scena. Are peste 40 de ani in domeniul teatrului și nu are de gând să ”depună armele”. Rodica Mandache, laureată […] Post-ul VIDEO EXCLUSIV/ Actrița Rodica Mandache, cochetă și la 75 de ani. ”Am probleme cu frumusețea, eu nu prea mă mai plac” apare prima dată în Libertatea.ro.