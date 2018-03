Fiul vicepremierului, super-party de ziua lui cu șampanie-top Moet și fructe de mare!

11:50

Duminică, 1 aprilie, are loc un eveniment caritabil, la Sala de Lupte a Liceului Mircea Eliade din București, Splaiul Independenței 315-317. Alex Padină, fiul lui Andrei Padină a fost diagnosticat la numai două luni cu amiotrofie spinală musculară tip 1, o boală genetică rară, progresivă, care duce în scurt timp la deces. Printre sportivi, se […]