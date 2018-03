Dorian Popa ne-a mărturisit adevărul despre ”Hâtz” și ”John”! Ce vedetă l-a inspirat…

12:30

Lavinia Pârva a fost pusă într-o situație delicată de prezentatorii Andreea Mantea și Victor Slav. Soția lui Ștefan Bănică Jr. s-a supărat și a răbufnit în timpul emisiunii. Bruneta a fost cât pe ce să iasă din platoul emisiunii, dar a fost oprită. Lavinia Pârva a fost invitată în emisiunea Andreei Mantea și a lui