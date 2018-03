GALERIE FOTO Final de coșmar pentru un dinamovist! S-a accidentat și a izbucnit în lacrimi, iar Bratu l-a consolat

22:00

"Diamantul" Florin Cernat (38 de ani), acum sub contract cu FC Voluntari, a dezvăluit reacția pe care a avut-o în momentul în care a fost achiziționat de Dinamo București de la Oțelul Galați, în anul 2000, când avea doar 18 ani. "Eu, fiind al lui Giovanni Becali, mi-a explicat că e mai bine să mă duc acolo. Era şi Steaua pe fir, toate din Bucureşti erau. Am ales Dinamo şi am dat peste alţi jucători foarte buni. ...