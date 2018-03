A luat titluri cu Steaua şi a învins-o pe Dinamo din postura de jucător. Acum a câştigat în "Ştefan cel Mare" şi ca antrenor: "Le-am spus băieţilor că nu joacă numele"

23:30

Florin Bratu a oferit prima reacţie după ce Dinamo a suferit o înfrângere umilitoare în faţa lui Juventus Bucureşti, văzută la un moment dat ca principala favorită la retrogradare. Antrenorul dinamovist a fost nemulţumit de prestaţia elevilor săi şi i-a anunţat pe cei care nu-şi doresc să rămână la echipă că sunt liberi să plece: "Cel mai important lucru e că nu ne-a ieşit absolut nimic în această seară. Am fost moi, nu am avut agresivitate. În prima repriză nu am reuşit să ducem mingea în faţa...