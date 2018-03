Ar fi putut fi cel mai bogat om din lume, dar s-a speriat şi a vândut businessul la 30 de ani

08:50

In 2009, Costel Comana a facut sase achizitii imobiliare de la Dragnea, insa, in 2016, doar doua terenuri mai erau in proprietatea familiei Comana. Pe acestea procurorii DNA au pus sechestru.Celelalte patru au fost vandute de Adela Comana, fiica lui Costel Comana, in 2015, imediat dupa ce a facut succesiunea dupa tatal sau. Trei erau in Turnu Magurele (Teleorman) si unul in Navodari (Constanta). Unul dintre acestea a ajuns la firma la care actionar principal era fiul liderului PSD. Articolul integral pe ZIARE.COM