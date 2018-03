Inundații în Teleorman. Peste 150 de gospodării, afectate de ape

12:50

Lavinia Petrea, știrista de la Pro TV, este din nou însărcinată cu al treilea copil. Ea trece prin cele mai frumoase momente din viața ei, mai ales că își dorea foarte mult să aibă o familie cu trei copii. „Al treilea copil este pe drum, sunt însărcinată în cinci luni. Suntem foarte fericiți și nerăbdători […] The post Lavinia Petrea va deveni mămică pentru a treia oară! Vedeta este însărcinată în cinci luni appeared first on Cancan.ro.