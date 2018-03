Liga 1 la fotbal, etapa 3, play-off. CSU Craiova – CFR Cluj (ora 20.45, Digi, Telekomsport, Look). Meciul care poate stabili dacă oltenii se mai bat la titlu

Liga 1 la fotbal, etapa 3, play-off. CSU Craiova – CFR Cluj (ora 20.45, Digi, Telekomsport, Look). Meciul care poate stabili dacă oltenii se mai bat la titlu. CSU Craiova are 30 de puncte. Cu un succes diseară, ar ajunge la doar un punct în urma liderului CFR Cluj. Un succes al ardelenilor, i-ar scoate […]

