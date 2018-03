Ce i-a spus o ghicitoare Margheritei de la Clejani. Are legătură cu măritișul

11:50

Serie A Italia, etapa 30. Etapa e dominată de derby-ul Juventus – AC Milan. Runda are ca principal punct de atracție duelul dintre liderul Juventus și AC Milan, echipă renăscută sub bagheta lui Gattuso. Toată etapa se joacă azi, fiindcă mâine e Paștele Catolic. Primul joc este Bologna – AS Roma. Inter și Lazio, alte […]