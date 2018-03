Ziua Jandarmeriei Române - prefaţată cu evenimente speciale desfăşurate în Parcul Tineretului

14:20

Realizarea tronsonului de autostradă dintre Piteşti şi Sibiu reprezintă o prioritate pentru liberali, a afirmat, sâmbătă, preşedintele PNL, Ludovic Orban."Este o prioritate zero pentru noi, iar eu am demonstrat în mandatul de ministru al Transporturilor că am fost nu doar preocupat, ci că am făcut paşi înainte foarte semnificativi. Într-un an şi şapte luni de mandat am pornit de la zero, am realizat studiul de fezabilitate, am aprobat indicatorii tehnico-economici, am pregătit documentaţia de licitaţie pentru realizarea acestui proiect. Din 2008 până în 2018, din păcate, nu s-a mai făcut nimic. (...) Dacă aş fi rămas ministrul Transporturilor, dacă PNL ar fi câştigat alegerile, astăzi autostrada era gata", a declarat Orban la Piteşti, în cadrul unei conferinţe de presă.Preşedintele PNL i-a acuzat pe actualii guvernanţi că nu acţionează pentru realizarea marilor proiecte de infrastructură din motive electorale, deoarece doresc să menţină un nivel scăzut de trai în cât mai multe zone ale ţării, pentru a-şi asigura o masă de votanţi pe care să o poată manipula cu uşurinţă."Guvernarea PSD-ALDE a realizat cea mai cruntă contraperformanţă în materia de infrastructură. Nu au demarat niciun proiect nou pe infrastructura mare şi toate proiectele pe care le-am lăsat în derulare sunt blocate în momentul de faţă sau sunt întârziate într-un mod inadmisibil", a mai spus Orban.La rândul său, preşedintele PNL Argeş, Adrian Miuţescu, a subliniat că proiectul tronsonului de autostradă dintre Piteşti şi Sibiu reprezintă o prioritate şi pentru operatorii economici, inclusiv pentru Uzina Dacia de la Mioveni."E o mare îngrijorare la Dacia în legătură cu acest proiect, pentru că se constată că, după atâtea promisiuni şi după atâţia ani, nu se mişcă încă nimic. (...) În noua echipă de conducere a PNL Mioveni au venit foarte mulţi ingineri care sunt de la Dacia (...). Am constatat că sunt nemulţumiţi şi sunt îngrijoraţi de faptul că s-ar putea ca Dacia să-şi mute o serie întreagă de activităţi în alte zone", a spus Miuţescu.Ludovic Orban a participat, sâmbătă, la Conferinţa Judeţeană de Alegeri a Organizaţiei Femeilor Liberale Argeş, desfăşurată la Piteşti. AGERPRES/(AS - autor: George Onea, editor: Mihai Simionescu, editor online: Anda Badea)