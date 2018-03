Un ceas de lux complet REINVENTAT de TAG Heuer şi BWD

12:15

În industria auto, 2018 pare a fi „anul Volvo”. După ce a primit titlul „European Car of the Year” 2018 pentru XC40, iar Håkan Samuelsson a fost numit „Personalitatea anului” la Salonul Auto de la Geneva, juriul „World Car of the Year” tocmai a declarat XC60 drept căștigător al competiției. Asta după ce, la începutul anului, un alt juriu American numise XC60 „North American Utility of the Year”.