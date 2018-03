Veste uriașă pentru o categorie mare de bugetari! S-a decis OFICIAL că angajații vor primi BANI să plece în CONCEDIU

15:30

Catinca Roman este invitata Oanei Turcu duminica aceasta, de la ora 16.30, în cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu de la Antena Stars. Creatoarea de modă vorbește într-un amplu interviu despre curajul pe care l-a avut de-a lungul timpului de a-și asculta propriile dorințe în detrimentul opiniei celorlați.”Din experiența mea, nu merită să ții cont de părerea celorlalți. Trebuie să faci ce simți pentru că, de foarte multe ori uităm că trăim o singură viață. Sigur, există niște limite. Dar fiecare își stabilește limitele sale și nu cred că principiile și valorile pe care le alegi trebuie să conforme cu cele ale majorității”, spune Catinca Roman. Mai mult, creatoarea de modă susține că atunci când a decis să fie mamă singură nu s-a gândit nicio clipă la ceea ce vor spune oamenii. Ea consideră că istoria s-a repetat cumva și, la fel ca în cazul mamei sale, Mioara Roman, dorința de a avea un copil a învins neînțelegerile din relațiile în care acestea aflau la momentul în care au rămas însărcinate. ”Eu mi-am dorit așa de mult copilul, încât nu m-a interesat ce se spune. Nu mi-a spus nimeni nimic în față, pentru că trăim într-o societate ipocrită. În ceea ce o privește pe Calina, pot spune că istoria s-a reptat într-o oarecare măsură. Ca și mama, și eu am zis că, indiferent de situație, eu voi păstra copilul. Și nu regret nicio secundă, cred că este una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat în viață”, dezvăluie Catinca Roman. Despre principiile după care s-a ghidat în viață, despre relația pe care o are cu tatăl ei biologic, dar și despre stilul ei de viață, Catinca Roman vobește deschis duminică, de la ora 16.30, în cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu” de la Antena Stars.