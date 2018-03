EXATLON 31 MARTIE. Eliminarea Dianei Bulimar, regretată de ambele tabere războinice! Ce a putut să spună despre ea Diana Belbiță

12:10

Florin Călinescu i-a șocat pe telespectatori cu o mărturisire despre prima sa experiență amoroasă. Juratul de la „Românii au talent" a mărturisit că a fost abuzat sexual la vârsta de 15 ani. Actorul declarat că a avut parte de o poveste care seamănă cu poveștile din seria #metoo. Florin Călinescu a dezvăluit că avea 15 ani