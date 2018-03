Preşedintele Iohannis le urează 'Sărbători fericite!' românilor care sărbătoresc Paştele duminică

19:20

Actorul Eddie Redmayne, care a interpretat rolul profesorului Stephen Hawking în filmul biografic din 2014 ''The Theory of Everything'', a citit un pasaj din Biblie în cadrul ceremoniei de înmormântare a astrofizicianului britanic, desfăşurată sâmbătă la biserica St Mary din Cambridge, informează Press Association. Foto: (c) Henry Nicholls / REUTERSNumeroase persoane au ieşit pe străzile din Cambridge pentru a-i aduce un ultim omagiu savantului, aplaudând în momentul în care cortegiul funerar a intrat în biserică.Astronomul Royal Martin Rees a rostit de asemenea câteva cuvinte în memoria omului de ştiinţă. Foto: (c) Henry Nicholls / REUTERSPrintre cele 500 de persoane invitate la ceremonie s-au aflat şi numeroase personalităţi precum fotomodelul şi absolventa Cambridge Lily Cole, chitaristul formaţiei Queen şi astrofizicianul Brian May, comicul Dara O Briain, care a realizat un documentar despre Hawking.Directorul executiv al SpaceX, Elon Musk, şi dramaturgul Alan Bennett s-au aflat de asemenea pe lista de invitaţi. Foto: (c) Henry Nicholls / REUTERSClopotul bisericii a bătut de 76 de ori, pentru fiecare an din viaţa savantului, în timp ce sicriul din stejar masiv împodobit cu flori a sosit într-un dric.Un ropot spontan de aplauze a izbucnit în timp ce sicriul era purtat în biserică de şase membri ai colegiului Gonville and Caius din cadrul Universităţii Cambridge, unde savantul a predat timp de 52 de ani. Foto: (c) Henry Nicholls / REUTERSRudele omului de ştiinţă, printre care şi cei trei fii Lucy, Robert şi Tim, au însoţit sicriul în biserică.Într-un comunicat publicat înaintea ceremoniei de sâmbătă, fiii omului de ştiinţă au spus că au ales să organizeze funeraliile ''în oraşul pe care l-a iubit atât de mult şi care l-a iubit la rândul său''. Foto: (c) Henry Nicholls / REUTERSRobert Hawking, fiul cel mare al astrofizicianului, a ţinut un discurs în memoria tatălui său.Savantul a decedat în somn în data de 14 martie, la vârsta de 76 de ani. Foto: (c) Henry Nicholls / REUTERSHawking a fost diagnosticat la vârsta de 21 de ani cu scleroză laterală amiotrofică (ALS), o boală degenerativă care l-a ţintuit într-un scaun cu rotile şi l-a făcut dependent de un sintetizator vocal pentru a putea comunica.Fizicianul declarase anul trecut pentru BBC că nu ''sperase niciodată că va ajunge la 75 de ani''. Foto: (c) Henry Nicholls / REUTERSCenuşa astrofizicianului va fi înhumată în luna iunie lângă rămăşiţele pământeşti ale lui Sir Isaac Newton, la catedrala Westminster Abbey.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor online: Adrian Dădârlat) Citeşte şi: Rudele şi prietenii astrofizicianului Stephen Hawking participă la funeraliile savantului, în Cambridge Astrofizicianul britanic Stephen Hawking a murit la vârsta de 76 de ani (fişă biografică)