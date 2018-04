DOCUMENTAR: Ziua naţională de cinstire a memoriei românilor - victime ale masacrelor de la Fântâna Albă şi alte zone

05:20

Actriţa Anamaria Marinca s-a născut la Iaşi, la 1 aprilie 1978, potrivit www.cinemagia.ro. Provine dintr-o familie de artişti, mama mea sa este violonistă, iar tatăl său este profesor de teatru. A studiat vioara timp de 12 ani, însă s-a îndreptat spre actorie.Este absolventă a Universităţii de Arte ''George Enescu'' din Iaşi (2000). A jucat pe scena Teatrului Bulandra din Bucureşti într-o serie de spectacole, între care: ''Anatomie Titus Fall of Rome, un comentariu la Shakespeare'' de Heiner Muller, în regia lui Alexandru Darie (2003), ''Tatăl'' de August Strindberg, în traducerea lui Valeriu Munteanu, regia fiind semnată de Cătălina Buzoianu (2004).A debutat în cinematografie cu rolul din filmul ''Sex Traffic'' (2004), o coproduţie canadiano-britanică în regia lui David Yates. În aprilie 2005, filmul a obţinut în cadrul galei premiilor BAFTA (British Academy of Film and Television Arts), premiul pentru cel mai bun serial de dramă iar protagonista acestuia, Anamaria Marinca a primit Premiul BAFTA pentru cea mai bună actriţă. Foto: (c) LUCIAN TUDOSE / AGERPRES FOTO - Cea de-a X-a ediţie a premiilor 'Femeia Anului 2007'În 2007, Anamaria Marinca a jucat rolul Otiliei în filmul "4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile" al lui Cristian Mungiu, producţie care a primit Palme d'Or-ul la Festivalul de Film de la Cannes. Pentru rolul din acest film, apreciata actriţă a primit în iunie 2007, Premiul de excelenţă în actorie la festivalul Cinema Expo International de la Amsterdam.În 2008, a primit premiul pentru cea mai bună actriţă la Festivalul Internaţional al Filmului de la Stockholm şi a fost nominalizată la aceeaşi categorie la Premiile Academiei Europene de Film. De asemenea, a primit Premiul Gopo pentru cea mai bună actriţă în rol principal. Tot în 2008, Anamaria Marinca şi colega sa Laura Vasiliu au fost distinse cu premiul FIPRESCI Award Best Actress pentru rolurile din acelaşi lungmetraj, la cea de-a 19-a ediţie a Festivalului de Film de la Palm Springs. Foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO - Filmul premiat cu Palme d'Or la Cannes 2007, '4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile', scris, produs şi regizat de Cristian Mungiu, a avut premiera oficială la Sala Mare a Teatrului Naţional din BucureştiÎn cadrul retrospectivei ''Best Film Fest'' (Bucureşti, 8-12 februarie 2008) actriţa a fost aleasă drept ''Cea mai bună actriţă a anului într-un film românesc'' pentru ''Otilia'' din ''4, 3, 2''.Anamaria Marinca a fost aleasă în cadrul Festivalului de Film de la Berlin, ediţia 2008, drept una dintre cele opt ''Shooting Star'', una dintre viitoarele mari protagoniste ale cinematografiei europene.Actriţa a făcut parte din componenţa juriului Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF) de la Cluj-Napoca (2-11 iunie 2006) şi a fost preşedintele juriului secţiunii de lungmetraj din cadrul primei ediţii a Iaşi International Film Festival (IIFF), eveniment desfăşurat în perioada 25 septembrie - 5 octombrie 2009. Foto: (c) ADRIAN CUBA / AGERPRES FOTO - Actorii Vlad Ivanov şi Anamaria Marinca participă la conferinţa de presă ocazionată de cea de-a VIII-a ediţie a festivalului 'Serile Filmului Românesc' (10-14 mai 2017), organizată la Palatul Roznovanu din IaşiStabilită la Londra de peste zece ani, actriţa a continuat să joace în producţii pentru micul şi marele ecran, dar s-a afirmat şi ca actor de teatru. În 2006 a jucat în "Measure for Measure" de William Shakespeare pe scena Teatrului Naţional din Londra, iar în 2009 a jucat în piesa "4:48 Psychosis" de Sarah Kane, în regia francezului Christian Benedetti la The Young Vic Theatre din Londra.A mai jucat în: ''Hotel Babylon'' (2006, serial TV, regia Alrick Riley, Marea Britanie); ''Youth Without Youth''/ ''Tinereţe fără bătrâneţe'' (2007, regia Francis Ford Coppola); ''The Last Enemy'' (2008, serial TV, regia Iain B. MacDonald, Marea Britanie); ''Boogie'' (2008, regia Radu Muntean) pentru care a primit Premiul UCIN pentru interpretare în rol principal feminin; ''Storm''/ ''Furtuna'' (2009, regia Hans-Christian Schmid, Germania); ''Sleep with Me'' / ''Culcă-te cu mine'' (2009, regia Marc Jobst, Marea Britanie); ''Five Minutes of Heaven'' / ''Cinci minute în Rai'' (2009, regia Oliver Hirschbiegel, Marea Britanie); ''The Countess'' / ''Contesa însângerată'' (2009, regia Julie Delpy, Franţa); ''Look, Stranger'' (2010, regia Arielle Javitch, SUA); ''De vliegenierster van Kazbek'' / ''Aviatoarea din Kazbek'' (2010, regia Ineke Smits, co-producţie Germania, Danemarca, Belgia); ''Perfect Sense''/ ''Tăcerea simţurilor'' (2011, regia David Mackenzie, co-producţie Germania, Marea Britanie, Suedia, Danemarca); ''Un nuage dans un verre d'eau'' (2012, regia Srinath Samarasinghe, Franţa); "Keeping Up with the Joneses" (2013, regia Michael Pearce, scurtmetraj, Mare Britanie); ''Europa Report''/ ''Misiunea Europa'' (2013, regia Sebastián Cordero, SUA); "The Missing" (2014, regia Tom Shankland, serial TV, Marea Britanie, SUA); "Fury"/ "Furia: Eroi anonimi" (2014, regia David Ayer, SUA), în care joacă alături de Shia LaBeouf şi Brad Pitt; "Floride" (2015, regia Philippe Le Guay, Franţa); "The Girl with All the Gifts" (2016, regia Colm McCarthy, Marea Britanie, SUA); "Maigret's Dead Man" (2016, regia Jon East); "Nico, 1988" (2017, regia Susanna Nicchiarelli, Italia, Belgia); "Ghost in the Shell"/"Spiritul din cochilie" (2017, regia Rupert Sanders, SUA), în care evoluează alături de Juliette Binoche şi Scarlett Johansson.În 2016, a jucat rolul unui astronaut în miniseria TV "Mars", un serial despre colonizarea planetei Marte, difuzat pe National Geographic. Serialul a fost realizat într-un mod inedit, cele şase părţi îmbinând elemente ştiinţifice cu cele de ficţiune. AGERPRES (Documentare-Irina Andreea Cristea; editor: Horia Plugaru, editor online: Adrian Dădârlat)