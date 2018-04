Oltin Hurezeanu și Nicoleta Luciu, filmați în ipostaze tandre! Ce legătură este între cei doi

17:10

Tatăl fetei ucise în bătaie de un grup de adolescente este revoltat că nu-și poate înmormânta fiica potrivit tradițiilor religioase. Miriam a murit după ce a fost atacată de un grup de fete într-un autobuz din Nottingham, iar acum familia nu poate să-i facă slujba de înmormântare din cauza anchetei în desfășurare. Miriam Moustafa, în […]