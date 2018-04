Una dintre cele mai sexy vedete de televiziune, imagini de infarct! S-a așezat în poziții care le aprind imaginația bărbaților

19:40

Nico nu mai tine diete, dar are grija de orele la care mananca. Artista care e casatorita de peste 20 de ani sustine ca dupa ora 19.00 nu mai mananca nimic. In plus, pentru a radia de frumusete si a tine batranetea la distanta, isi face acasa cateva tratamente de infrumusetare. Nico, la un pas […] The post Nico, la un pas de moarte! Cantareata a avut probleme serioase: „Nu am sa uit momentele acelea”. Ce a patit appeared first on Cancan.ro.