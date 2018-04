Report record la Joker, de peste 4 milioane de euro; noi trageri loto, duminică

11:30

România este a treia destinaţie de outgoing a turiştilor din Republica Moldova, iar noi considerăm Chişinăul a doua capitală a românilor, a declarat, la târgul de turism din Republica Moldova, preşedintele Asociaţiei de Promovare a Turismului Prahova, Adrian Voican."Suntem prezenţi pentru a zecea oară la Târgul de Turism de la Chişinău. Nu ne dăm bătuţi. Noi considerăm că Chişinău este a doua capitală a românilor şi credem că suntem de fapt într-o singură ţară. Venim aici cu drag, chiar dacă business-urile au crescut foarte lent. România este a treia destinaţie de outgoing a turiştilor din Moldova şi creşte de la an la an. Anul acesta ne aşteptăm la 30.000 de turişti din Republica Moldova în România, iar Valea Prahovei este printre principalele destinaţii. Iarna, după 1 ianuarie, este foarte căutată. Ei vin cu 30-40 de autocare, se opresc în zona Braşov şi Valea Prahovei. Avem deja ofertele pentru 2019 aici la târg şi sunt foarte atractive, inclusiv cu transport de la Chişinău, pentru destinaţiile româneşti de iarnă. Desigur, vara este şi ea pe tapet, avem înscrieri timpurii pentru vacanţele în România, pe litoral, Delta Dunării, staţiunile de sănătate, la munte şi chiar la festivalurile din oraşe, unde audienţa este din ce în ce mai mare", a spus Voican.El a subliniat că turiştii din Republica Moldova se împart în două categorii: cei care îşi doresc vacanţe ieftine şi au un buget de 200-300 euro de persoană şi cei care aleg staţiunile de 4-5 stele, având un buget de 500-1.000 de euro."Sunt două categorii destul de polarizate. Cei care vin cu maşinile proprii, în general de lux, şi stau în staţiunile de 4-5 stele - Valea Prahovei, Poiana Braşov - şi nu cred că au o problemă de buget, pentru că sunt locurile rezervate din timp, probabil vacanţe de 500-1.000 de euro. La polul opus sunt oameni care vin în condiţii economice să viziteze România, să beneficieze de o zi de schi sau câteva zile de plajă, mai fac şi shopping, vizitează oraşele pe traseu. Acolo putem să vorbim de un buget de 200-300 euro de persoană. (...) Cel mai interesant pentru moldoveni este sezonul de iarnă la munte, pentru că nu au alternativă competitivă", a spus Voican, care este şi director general al Bibi Touring.Potrivit lui Adrian Voican, pentru clienţii din Republica Moldova, APDT Prahova a pregătit tarife speciale cu reduceri de la 30% la 50% în cadrul programului înscrieri timpuri.Staţiunea Sovata este una dintre cele mai căutate de către turiştii moldoveni, care, potrivit managerului de vânzări al Danubius Health Spa Resort, Blaga Janos, vin aici din anii '90, pentru relaxare şi tratament, aceştia având o pondere de 20% în totalul turiştilor."Turiştii din Republica Moldova vin într-adevăr la Sovata începând din anii '90. Au descoperit staţiunea noastră, vin pentru relaxare, pentru tratament, pentru băile cu apă sărată, împachetări cu nămol. Este o nişă foarte importantă pentru noi. După turiştii din România, cea mai importantă piaţă pentru noi este cea din Republica Moldova. Ponderea turiştilor din această ţară este undeva la 20% în staţiunea Sovata. Ei vin tot timpul anului, dar sunt perioade când vin foarte mulţi, în perioada 3-10 ianuarie, când este şi Crăciunul pe rit vechi. În perioada respectivă contractăm absolut toate camerele cu agenţii din Republica Moldova. (...) Începând de anul trecut am introdus un fel de tarif flexibil. Asta înseamnă că tariful depinde de perioada solicitată, de gradul de ocupare. Avem tarife foarte avantajoase în timpul săptămânii, începând de duminică până vineri. Lucrăm cu aceleaşi tarife şi pe piaţa din România şi pe cea externă. Avem la Sovata tarife pentru toată lumea, de la case particulare, unde este cel mai ieftin, la hotel de patru stele superior. Avem tarife pentru toată lumea, condiţii pentru toată lumea şi capacitate să primim foarte mulţi turişti. Un sejur la un hotel de 4 stele începe de la 2.000 de lei de persoană 7 nopţi, cu mic dejun şi cină, acces la spa, vara intrare la ştrandul de la Lacul Ursului, în perioada iulie-august. Transportul de obicei se face individual, marea majoritate a turiştilor din Republica Moldova vin cu maşina proprie sau organizat, cu autocare", a explicat Balga Janos.Etalon Travel a venit la târgul de la Chişinău cu pachete precum Marele tur al castelelor, deschiderea Lacului Ursu sau Transilvania Train."Am întâmpinat de multe ori cereri pentru acest tip de produs. Este un produs prevăzut pentru vizitarea a cel puţin şase oraşe mai importante din Transilvania, centrul ţării, şi, bineînţeles, Bucureşti. Turul începe cu un city break în Bucureşti, unde se vizitează obiectivele principale, după care se pleacă în turul castelelor din România, care sfârşeşte cu cel mai important castel căutat de turiştii din CSI, Castelul Bran. Se vizitează Castelul Huniazilor, Cetatea Alba Iulia, Snagov, Peleş, Bran, Cetatea Sighişoara. Preţul este unul foarte avantajos, pe durata târgului fiind redus cu 10%, şi anume 440 euro locul în camera dublă sau 409 locul în camera triplă Copiii beneficiază şi ei de reduceri substanţiale, între 2 şi 12 ani tariful fiind de 259 euro. Transportul se face cu un autocar de 4 stele, cu tot confortul necesar. Avem pe tot parcursul circuitului ghid profesionist, vorbitor de limba rusă şi română. Transilvania Train este produsul promovat în exclusivitate de noi pe piaţa din Republica Moldova. Partenerii noştri au creat un program de patru nopţi în care se vizitează Transilvania, se participă la diverse ateliere meşteşugăreşti, se vizitează şi cele mai importante oraşe din Transilvania. Am hotărât să-l promovăm ca şi 'Micul Orient Expres al României'", a spus Valeria Ghereg, directorul companiei.Şi turismul de sănătate este promovat la Chişinău, societatea Turism Covasna încercând să-i atragă pe turişti cu oferta "pentru inima dumneavoastră", la tarife de 791 de euro de persoană, ce include 7 nopţi de cazare la hotelurile Cerbul şi Covasna, de 3 stele, pensiune completă (meniu fix), o consultaţie medicală şi 6 mofete/sejur, sau cu oferte la hotel Căprioara, la preţuri începând de la 36 euro/noapte (cu mic dejun, acces la piscină şi saună), în perioada 15 octombrie - 20 decembrie, sau 43 euro/zi în perioada 1 iunie - 10 septembrie etc.Tot în Covasna, Hotel Clermont a venit cu o ofertă pentru turiştii din Republica Moldova pentru minivacanţa de Rusalii la tarife începând de la 965 lei/două nopţi în camera single, iar Balvanyos Resort cu oferte precum spa weekend, un pachet de două nopţi la 167 de euro/persoană, Paştele 2018, la 330 euro de persoană, trei nopţi, sau "balvanyos, pământ vindecător", un pachet de cinci nopţi, la 375 euro/persoană, ce include cinci zile de tratament cu trei proceduri pe zi, la recomandarea medicului.La târg, Valentin Beloiu, consilier în Ministerul Turismului, a ţinut o prezentare intitulată "România Binecuvântată", subliniind că mănăstirile se găsesc amplasate în interiorul sau în apropierea ariilor naturale protejate motiv pentru care ele pot fi vizitate împreună cu acestea. În plus, în cazul României şi Moldovei, datorită distanţelor scurte, se pot vizita în comun obiective turistice de pe ambele maluri ale Prutului.Prezentarea a făcut referire printre altele la cetăţile dacice, la Munţii Buzăului, "locul unde se naşte ideea ecoturismului religios", la turismul ecologic şi montan în parcurile naturale Vânători Neamţ şi Ceahlău sau la "Ruta Voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt în România şi Republica Moldova", care va străbate nouă localităţi şi cinci domenii viticole din România şi din Republica Moldova, oferind, astfel, turiştilor o lecţie de istorie şi de spiritualitate prin intermediul mănăstirilor ctitorite, al cetăţilor fortificate şi al hrubelor (beciurilor domneşti).Ministerul Turismului din România a participat la Târgul Internaţional de Turism de la Chişinău, care se închide duminică, cu un stand de 80 de metri pătraţi, unde 19 co-expozanţi, agenţii de turism, reprezentanţi ai unor complexuri turistice şi autorităţi locale au prezentat oferta turistică a României. Printre aceştia s-au numărat SC Palas International Resort, Salina Turda, Visit Oradea, SC Turism Felix, CJ Constanţa, Turism Covasna, Danubius Health Spa Resort, Asociaţia pentru Dezvoltarea Turismului în judeţul Covasna, Primăria Vatra Dornei, Casa Răzeşului, APDT Prahova, APDT Neamţ etc. AGERPRES/(A - autor: Nicoleta Gherasi, editor: Oana Tilică, editor online: Anda Badea)