Astrolog Andreea Dincă. Mână largă sau cumpătat? Cât noroc ai la bani, în funcţie de zodie

Chiar daca nu poti cumpara cu ei ce este mai important in viata (sanatate, timp, fericire, iubire etc), banii fac lumea sa mearga, asa cum spune si celebrul cantec al Lizei Minnelli "Money Makes The World Go Round". Citește mai departe...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de RomaniaTV.net