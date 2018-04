Nu mai căuta punctul G, că nu există! Care sunt cele mai excitante 4 zone pentru o femeie

10:00

Duminică, de Florii, vremea se răceşte. Vântul va avea răbufniri peste tot cu viteze de până la 55 km/h dar se pot atinge 75 km/h la munte, în vest, centru şi în sud. Sunt anunțate ploi pe suprafeţe mai extinse în regiunile intracarpatice iar la munte se va depune strat nou de zăpadă. La amiază vor […] The post Avertizare meteo! Vremea se răcește în toată țara! Sunt anunțate ploi și vânt puternic appeared first on Cancan.ro.