Prima "victimă" a lui Ioan Niculae: "Va pleca! A venit pe bani foarte mulţi şi nu joacă nimic". Cel mai bogat patron din Liga 1 a anunţat curăţenia generală la fosta campioană

20:30

Căpitanul Viitorului, Ianis Hagi, a închis tabela în meciul cu Astra disputat la Giurgiu, reuşind să puncteze pentru 2-0 în finalul partidei. Fiul "Regelui" nu se gândeşte pentru moment la un eventual transfer, spunând că jocul său creşte de la meci la meci. Hagi Jr a vorbit şi despre drama de la U19, spunând că jucătorii au toată cariera în faţa şi trebuie să înveţe din acest rezultat. "A fost un meci greu, mereu am avut deplasări dificile aici, au o echipă foarte bună. Important e că am luat c...