EXATLON 2 APRILIE. Geanina și-a demonstrat valoarea încă de la primele probe. A căștigat și… cum a ajutat-o Vladimir Drăghia

11:20

Brigitte Năstase este hotărâtă să divorțeze de Ilie! Ea l-ar fi prins pe fostul tenismen cu amanta. Bruneta a oferit amănunte incredibile din viața ei pe care a adus-o până acum alături fostul mare jucător de tenis. Invitată în cadrul unei emisiuni tv, ea a mărturisit că ar fi fost batjocorită de familia soțului său. […] The post Brigitte Năstase, mărturisire șocantă despre familia lui Ilie Năstase: „Nu aveam nici măcar posibilitatea să stau cu ei la masă!” appeared first on Cancan.ro.