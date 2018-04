FCSB - POLI IAȘI, liveTEXT, FOTO + VIDEO ACUM » Budescu deschide scorul în minutul 71 cu un EUROGOL

21:50

Ianis Hagi (19 ani) a marcat un gol în victoria obținută de Viitorul în deplasarea de la Giurgiu, scor 2-0, și țintește spre podiumul Ligii 1."A fost un meci greu, pe un teren care mereu ne-a pus probleme. Astra e o echipă bună. În a doua repriză nu am jucat cum ne-am dorit, cum am vorbit, dar e bine că am mai marcat pe final și că ne-am impus. Suntem de câțiva ani împreună și ne găsim ușor pe teren. Contează mult asta. ...