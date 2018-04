A MURIT FIOROSUL DICTATOR supranumit „MĂCELARUL RENĂSCUT”. MASACRUL SÂNGEROS de acum 30 de ani nu va putea fi UITAT vreodată.

17:30

Cum poate respecta România drepturile persoanelor extrădate, în contextul în care țara noastră este cunoscută pentru nerespectarea drepturilor omului? Mandatul European de Arestare (EAW) stipulează că, în cazul in care o țară nu poate garanta drepturile minime pentru persoanele in discuție, procedura de extrădare nu ar trebui pusă în aplicare. ”Mai mult, țările care nu îndeplinesc aceste standarde minime, precum Romania, abuzează sistemul”, devoalează Lea Perekrests, Director adjunct al ”Human Rights without Fronters” (Drepturilor Omului fără Frontiere). Așadar, toate tarele sistemului judiciar din România ridică un mare semn de întrebare cu privire la un proces echitabil pentru cei care se confruntă cu acuzații.