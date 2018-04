Soțul super-prezentatoarei de la Antenă s-a ”combinat” cu fosta iubită a lui Dani Oțil!

12:50

O mașină în care se aflau doi adulți și o minoră de 13 ani a căzut, diminică dimineață (1 aprilie), în râul Olt. Șoferul a pierdut controlul volanului pe DN7, în apropierea localității Brezoi. Fata a fost salvată și va fi preluată de un elicopter SMURD. În schimb, părinții ei nu au reușit să iasă