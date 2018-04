Mexic: Cel puţin şase poliţişti au fost ucişi într-o revoltă la o închisoare din statul Veracruz

17:20

După 11 ani de absenţă din peisajul auto din România, Salonul Internaţional de Automobile Bucureşti (SIAB) a revenit în scenă, în 2018, pentru zece zile, la Romexpo, graţie Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) şi Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR).Deşi evenimentul nu a beneficiat de prezenţa constructorului auto Dacia Renault şi nici de cea a Grupului Ţiriac Auto, a reuşit totuşi să aducă la standuri zeci de mii de vizitatori.La ediţia din acest an, cu numărul VII, spaţiul expoziţional auto s-a întins pe 27.000 de metri pătraţi, suprafaţă pe care producătorii şi dealerii auto au expus trei premiere europene şi 16 premiere naţionale.Totodată, perioada vremurilor "oldschool" a fost extrem de bine reprezentată în cadrul SIAB 2018 de o zonă dedicată automobilelor retro, amenajată de membrii Clubului Vehiculelor de Epocă. Aici, ca într-un arc peste timp, au "pozat" în adevărate staruri "Bătrâna doamnă" Dacia 1300 (din 1970), dar şi mai pretenţioasele sale "colege" Ford A Phaeton (1929), Pontiac Boneville (1967), BMW 2500 (1973) sau Ford Mustang (1974).Revenim la zi şi ajungem la standul Porsche România, unde a fost expus noul Volkwagen Toureg, lansat la deschiderea oficială a evenimentului, pe 23 martie, concomitent cu premiera mondială ce a avut loc la Salonul Auto din Beijing. De asemenea, la standul Volkswagen au mai prezentate: prototipul I.D. Buzz (minivan 100% electric), conceptul VW Golf GTE Sport şi modelele Arteon, T-Roc, Tiguan Allspace, Polo, e-up!, e-Golf, Passat GTE, dar şi două utilitare - Amarok şi Multivan. Tot Porsche România a adus la SIAB două premiere naţionale, respectiv noul Audi A6 şi Audi RS4.Pe de altă parte, Porsche Inter Auto România, importator unic al mărcii Porsche pe piaţa locală, a "acostat" în pole-position cu o flotă de maşini sport, respectiv: 718 Boxster GTS, 911 GT3, Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, Porsche Macan şi noul Cayenne Turbo.În timp ce marca Audi s-a expus la Romexpo cu modelele R8 Spyder, S5, Q2, RS5, S3 ,A7, A8L, SQ5, SQ7, RS3, R8 şi A5 Cabrio, cei de la Seat au prezentat ofertele pentru modelele: Arona FR, Arona Xcellence, Ateca Xcellence, Ateca FR, Leon Cupra R şi Leon ST Cupra.Salonul Internaţional Auto Bucureşti a găzduit, de asemenea, modele aparţinând Skoda - de la Fabia Facelift Monte Carlo (în premieră naţională), Fabia R5, Octavia RS 245 până la Superb Limuzina Sportline, Octavia Combi Scout, Citigo Style, Rapid Spaceback Smart, Kodiaq Scout şi Karoq Style.Marca Lamborghini, importată pe piaţa locală de Porsche Inter Auto România, a fost reprezentată la SIAB 2018 de două modele roadster: Aventador S Roadster, versiunea cabrio a celui mai puternic supercar al mărcii, şi Huracán Spyder - cel mai de succes model al mărcii. În acelaşi timp, Bentley a expus noul Bentayga V8, cea mai puternică versiune de motorizare a SUV-ului de lux, lansată la nivel global la începutul acestui an, şi Continental - în versiune Supersports.Automobile Bavaria Group a avut, la rândul său, o prezenţă consistentă în pavilioanele de la Romexpo ale SIAB, cu 39 de modele auto (BMW, Rolls-Royce, Mini), precum şi motocicletele Mottorrad. De departe atracţia standului a fost noul Rolls-Royce Phantom, cel mai luxos automobil creat vreodată. Noul model aduce în prim plan programul Bespoke, prin conceptul "The Gallery", ce reinterpretează tabloul de bord al automobilului pentru prima dată în 100 de ani şi care se "afişează" sub forma unui panou de sticlă.Ford România a încântat vizitatorii cu noul Mustang, lansat în premieră naţională cu ocazia Salonului de la Bucureşti. Alături de noul automobil, au făcut paradă pentru prima oară: noua Fiesta Active, Fiesta ST, noul Ford Transit Custom, EcoSport Titanium, Ka+, Ranger Wildtrack, Ranger Black Edition şi spectaculosul Ford GT. În plus, Ford şi-a prezentat vehiculele comerciale, printre care şi noul Tourneo Custom, creat pentru transportul de persoane.Constructorul auto Kia a venit la SIAB cu 15 modele. Astfel, de la stand nu au lipsit: Stinger 3.3 V6 Bi-Turbo, Stinger 2.0 Turbo, Rio, Sorento (facelift), Sportage, Optima, Ceed Hatchback, Ceed SW şi noul Stonic. Gama eco a sud-coreenilor a cuprins Niro PHEV (hibrid) şi Soul Ev (100% electric). Pe de altă parte, în zona Isuzu au fost expuse exemplare ale noului D-Max.Japonezii de la Suzuki au adus la SIAB o flotă formată din 13 autoturisme şi trei motociclete. Dintre acestea, noul Suzuki Swift Sport a avut premiera naţională în prima zi a expoziţiei internaţionale. În ceea ce priveşte motocicletele Suzuki, constructorul nipon a avut la standul dedicat modelele: GSX R1000L7, GSX V-STROM 650XA ABS şi GSX -R1000 R.În premieră naţională absolută a fost prezentat publicului la festivalul auto de la Romexpo şi noul Volvo V60. Din standul producătorilor suedezi nu a lipsit, de asemenea, Volvo XC40 - Maşina Anului 2018 în Europa (European Car of the Year 2018) - titlu primit în cadrul Salonului Auto de la Geneva, dar şi alte 12 automobile.Vizitatorii standului Mazda şi-au dat întâlnire cu Mazda6 Combi, prezentată în premieră naţională, la care s-au adăugat opt modele de automobile: MX-5 RF, MX-5 ST, CX-3, Mazda6 Sedan, CX-5, Mazda3 Sport, Mazda3 Sedan şi Mazda2.Honda nu s-a dezminţit şi a dezvăluit publicului prezent la SIAB şase modele de motociclete, dintre care două în premieră în România, respectiv Honda CRF 1000 L şi Honda CRF 1000 L Adventure Sports. Tot Honda a expus cele mai noi versiuni de automobile, cum ar fi Honda NSX şi Civic Type-R.Iubitorii Opel au avut ocazia să admire la standurile Auto Erebus şi Black Cab un număr de 11 modele ale producătorului german de autovehicule. În portofoliu s-au regăsit, astfel: Adam, Corsa, Astra Sedan, Astra K, Insignia, Insignia Country Tourer, Mokka X, Crossland X şi Grandland X. Cei de la BlackCab au mizat pe modelele: Mercedes E350d şi Volkswagen Transporter.Modele hibrid au putut fi descoperite în zona Toyota, unde a fost lansată pentru piaţa din România modelul Mirai care foloseşte tehnologia Toyota Fuel Cell System (TFCS), ce îmbină tehnologia celulelor de combustibil cu cea hibridă. De asemenea, Lexus, aflat la a patra generaţie a modelului RX, a atras atenţia la SIAB 2018 cu versiunea hibrid a SUV-ului de lux, RX 450h.Pe zona maşinilor ecologice, o serie de producători au expus modele exclusiviste, printre acestea aflându-se BMW i8 Garage Italia CrossFade Edition - fabricat în doar 10 exemplare în întreaga lume. Sub reflectoare s-au mai aflat: BMW i3 - cel mai vândut model electric din România, şi Audi, cu primul său prototip SUV, e-tron quattro, 100% electric. De altfel, românii au avut posibilitatea să poată rezerva una dintre primele 50 de unităţi pentru un avans de 1.000 de euro (plus TVA) pe parcursul desfăşurării SIAB 2018, versiunea de serie urmând să ajungă pe piaţă în 2019. Modelul e-tron permite accelerarea de la 0 la 100 km/h în 4,5 secunde, la o putere de până la 320 kW (cu boost până la 370 kW). Autonomia oferită de baterie permite parcurgerea unor trasee de până la 500 de kilometri, în timp ce maşina se află printre primele care vor putea fi încărcate cu 150 kW la staţii electrice cu putere superioară, într-un interval de doar 30 de minute.Pe segmentul autovehiculelor de mare tonaj, cel mai impozant vehicul de la SIAB 2018, prezentat în premieră naţională de MHS Truck & Bus Group, distribuitorul mărcii MAN în România a expus camionul MAN TGX 18.500, cu noul design interior al cabinei. Colosul este dotat cu un motor de 500 CP (normă de poluare Euro 6c), cutie de viteze automată MANTipMatic, retarder, cabină cea mai mare (XXL), pachet exterior Style (pachet bull bar, pachet proiectoare pe cabină, jante aluminiu Alcoa), pachet Style Professional (interior Lux, tapiţerie scaune din piele Alcantara, climă în staţionare), pachet MAN Media Navigaţie profesional, pachet MAN EfficientCruise şi EfficientRoll, pachet lumini şi vizibilitate Plus (faruri Xenon, pachet full LED), respectiv pachet siguranţă Plus (ACC, LGS, EBA).În afară de "bijuteriile auto" cu mulţi cai-putere, vizitatorii SIAB au putut testa trotinetele E-Twow, precum şi bicicletele Gentle Electric, cel mai nou model din gama de vehicule ecologice cu avantaje (control, confort sport, design modern şi ergonomie), pliabile şi uşor de manevrat. În acelaşi timp, la standul Sehway - Ninebot au fost organizate sesiuni de test-drive cu modelele companiei, iar în weekend-ul recent încheiat au avut loc o serie de demonstraţii dedicate adulţilor, dar şi copiilor.Ediţia precedentă a SIAB a avut loc în toamna anului 2007 pe amplasamentul fostului magazin Metro Otopeni. Până la acel moment, celelalte cinci ediţii au fost găzduite de Romaero Băneasa.Frecvenţa de organizare a Salonului Internaţional de Automobile Bucureşti (SIAB) este din doi în doi ani, următoarea ediţie a evenimentului urmând, astfel, să aibă loc în 2020. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Badea, editor: Oana Tilică, editor online: Anda Badea)